GOL liga Belém a Miami com voos exclusivos e diretos a partir de junho Frequências regulares às quintas-feiras e aos domingos, a partir de 15 de junho, contemplarão o fluxo turístico e de negócios entre a região Norte e os Estados Unidos Luiz Fara Monteiro 21/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 21/02/2025 - 19h07 )

Voos exclusivos e sem escalas entre a capital paraense e a cidade de Miami Divulgação Gol

A GOL Linhas Aéreas, uma das principais Companhias Aéreas do Brasil, em parceria com Governo do estado do Pará, anuncia a abertura das vendas de bilhetes, a partir de segunda-feira (24), para sua mais nova rota internacional regular a partir de Belém (BEL). Em 15 de junho de 2025, a Companhia dá início aos voos exclusivos e sem escalas entre a capital paraense e a cidade de Miami (MIA), na Flórida, Estados Unidos. As frequências serão às quintas-feiras e aos domingos, tanto a ida quanto a volta.

Belém foi designada sede da COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, que acontece de 10 a 21 de novembro de 2025. Além de atender à demanda por viagens relacionadas ao grande evento global, com possibilidade de expansão da oferta de frequências pela GOL, a rota BEL-MIA é uma opção para conectar ainda mais a região Norte e o Brasil aos Estados Unidos. Na Flórida, a GOL já opera os destinos de Miami e Orlando (MCO).

A capital paraense, por si só, gera expressiva demanda local para o turismo e os negócios. No Aeroporto Internacional de Belém - Júlio César Ribeiro, os Clientes da GOL provenientes dos Estados Unidos encontram conexões rápidas para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, além de cidades do interior paraense. No sentido contrário, a parceria com a American Airlines favorece os passageiros da GOL que pretendem se deslocar para dezenas de outros destinos da América do Norte, a partir deste que é um dos maiores hubs da companhia americana - Miami.

‌



A GOL no Pará

A malha aérea da GOL em Belém, capital e cidade mais populosa do Pará, é ampla, com voos para Brasília (BSB), Rio de Janeiro/RIOgaleão (GIG), São Paulo/Guarulhos (GRU), Macapá (MCP), Santarém (STM) e Paramaribo (PBM), capital do Suriname. Belém-Miami, com início em junho, passa a ser a segunda rota internacional da GOL a partir de Belém.

‌



No estado do Pará, a GOL opera em 4 cidades - Belém, Marabá (MAB), Santarém (STM) e Carajás (CKS) -, que podem ser acessadas por Clientes de todo o Brasil a partir de destinos como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus e Belo Horizonte.

Os voos da GOL entre Belém e Miami serão operados com as aeronaves modelo Boeing 737 MAX 8 da GOL, o mais sustentável de sua frota, que em configuração internacional tem capacidade para 176 passageiros.

‌



GOL Premium Economy e benefícios

Todos os voos internacionais da GOL contam com opção de aquisição da classe GOL Premium Economy, espaço no qual o Cliente conta com ainda mais espaço para as pernas, maior reclinação da poltrona, assento do meio bloqueado, acúmulo maior de milhas, duas peças de bagagem despachadas gratuitamente, além de serviço de bordo mais elaborado, com refeições quentes.

A Smiles, programa de fidelidade da GOL com a mais completa plataforma de viagem, também traz esses voos diretos em sua plataforma. Os Clientes podem comprar passagens GOL para a Argentina em dinheiro e acumular milhas na Smiles, ou ainda resgatar passagens pelos canais da Smiles utilizando suas milhas, ou ainda na opção Smiles & Money, que junta milhas com dinheiro. Atualmente, a Smiles conta com mais de 50 parceiros em 160 países que voam para mais de 1.600 destinos.

