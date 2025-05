GOL obtém certificação especial que reduz tempo de voo em pousos e decolagens Companhia recebe autorização para a utilização de procedimento que possibilita ainda mais ganhos operacionais em aeroportos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/05/2025 - 10h27 (Atualizado em 24/05/2025 - 10h27 ) twitter

GOL: certificada com o A-RNP (Performance Avançada de Navegação Requerida) Gabriel Benevides

A GOL Linhas Aéreas, Companhia mais pontual do Brasil, recebeu da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), em 14 de maio, a autorização para realizar procedimentos especiais de decolagem e pouso por instrumentos A-RNP, sendo a primeira empresa aérea do Brasil a receber a certificação.

O A-RNP Advanced Required Navigation Performance (Performance Avançada de Navegação Requerida) é um procedimento de decolagem e pouso que reúne tecnologia de última geração, desenvolvido pelo DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Força Aérea Brasileira), que possibilita o encurtamento das distâncias percorridas nos procedimentos de aproximação para pouso e nas decolagens, reduzindo o tempo de voo.

Atualmente, o A-RNP está disponível apenas no Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU). A tendência, porém, é que em breve o novo procedimento seja implementado em diversos outros aeroportos no País, aumentando os ganhos operacionais.

‌



“A certificação A-RNP é mais uma, dentre as diversas ações promovidas pela Companhia com foco na sustentabilidade e eficiência da operação. A GOL é a Companhia mais pontual do Brasil justamente por iniciativas como essa que, aliada ao trabalho impecável do nosso time, tem nos colocado como destaque na valorização do tempo dos nossos clientes”, disse Danilo Andrade, diretor de Operações da GOL.

‌



