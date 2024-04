GOL passa a oferecer suporte para Live Activities aos passageiros 

Alto contraste

GOL: suporte para 'Live Activities' no iPhone de seus passageiros

Com o objetivo de inovar a experiência de voo de seus clientes, a GOL Linhas Aéreas passará a oferecer suporte para 'Live Activities' no iPhone de seus passageiros. A Companhia será a primeira aérea da América Latina a disponibilizar essa inovação para os Clientes desfrutarem de mais comodidade e terem acesso a informações cruciais sobre a viagem.

A funcionalidade dará acesso em tempo real a dados do voo, diretamente na tela de bloqueio ou na 'Dynamic Island', que inclui: o cartão de embarque, o número do portão, o grupo de embarque e o assento, além de uma contagem regressiva para o horário de partida, sem a necessidade de abrir qualquer outro aplicativo. No futuro, o recurso pretende apresentar informações ao se aproximar o momento do pouso da aeronave, enviando notificações atualizadas sobre o portão de chegada e o número da esteira de bagagens.

Segundo José Luiz Belixior Jr., diretor executivo de Experiência do Cliente GOL Smiles, a ferramenta envia alertas sobre atrasos, cancelamentos e alterações de voos, adicionando valor significativo à experiência do cliente. “Esses avanços demonstram o compromisso do grupo GOL com a inovação e a centralidade no cliente.”

Atualmente um grupo de executivos do grupo GOL está testando a novidade e trazendo suas percepções. A fase de testes com os clientes será em abril, incialmente em uma ponte aérea e para um grupo de convidados, esses passageiros terão a oportunidade de dar seus feedbacks, contribuindo para aprimorar ainda mais o serviço e expandir a tecnologia gradualmente para todos os Clientes GOL que possuírem iPhone.

Sobre o 'Live Activities'

Trata-se de uma característica que permanece ativa na tela de bloqueio, oferecendo notificações atualizadas que mantêm o usuário informado sobre o que está acontecendo, sem a necessidade de abrir aplicativos separados. A funcionalidade, que é disponibilizada pela Apple, poderá ser utilizada para quem voa com a GOL e usa um iPhone modelos XR ou superiores e versões de IOS 17.4 ou superiores.

Seja com o celular bloqueado ou enquanto navega por outras atividades - como checar e-mails, desfrutar de uma música favorita ou manter-se conectado com amigos através de mensagens instantâneas - a GOL assegura que seus clientes estejam sempre um passo à frente.

Rodrigo Fernandes Garcia, Diretor de Digital da GOL, comenta sobre a novidade: "Neste mundo repleto de distrações, cada momento é uma possibilidade de se perder em um mar de informações. É aqui que o 'Live Activities' se destaca, trazendo para a palma da mão de nossos clientes, de maneira intuitiva e acessível, informações importantes sobre o voo. Esta inovação reflete nosso compromisso contínuo em explorar a tecnologia na jornada dos nossos Clientes, otimizando seu tempo e enriquecendo sua experiência conosco. Estamos confiantes de que nossos passageiros irão valorizar e aproveitar essa facilidade."

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é uma das empresas aéreas líderes no Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação, em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,9 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 141 aeronaves Boeing 737.