GOL recebe selo oficial como segunda low cost mais pontual do mundo por desempenho em 2024 Em evento em Congonhas, selo Cirium foi entregue à GOL por representante da plataforma referência em dados aeronáuticos Luiz Fara Monteiro 27/03/2025 - 23h12 (Atualizado em 27/03/2025 - 23h12 )

GOL: segunda low cost mais pontual do mundo em 2024 Divulgação

A GOL Linhas Aéreas, Companhia mais pontual do Brasil, recebeu nesta quinta-feira (27/03) o reconhecimento por seu desempenho de referência no ano de 2024 como a segunda low cost mais pontual do mundo. A Cirium, autoridade global em dados aeronáuticos, representada por Daniela Arrebola, gerente de Desenvolvimento de Negócios da plataforma, entregou o selo Cirium a Celso Ferrer, CEO, e Albert Pérez, vice-presidente de Operações da Companhia durante evento no hangar 3 da antiga sede da GOL em Congonhas (CGH).

Outros executivos e colaboradores participaram do evento para celebração desta conquista, fruto do trabalho de diversas áreas da empresa dentro do projeto “GOL ON”. A iniciativa reuniu um conjunto de ações estratégicas implementadas desde 2023 que contou com a melhoria contínua da operação, na adaptação a mudanças nos aeroportos e na adoção de novas soluções para garantir um desempenho de alto nível.

Alexandre Gandini, gerente executivo de manutenção técnica; Ana Cristina Souza, diretora de atendimento; Danilo Andrade, comandante e diretor de operações; Eduardo Calderon, diretor de Engenharia e do CCO; Rafael Araújo, diretor de Planejamento de Malha; e Renata Freitas, gerente operacional de Tripulação de Cabine, foram os representantes de cada área que contribuiu para o sucesso das operações da GOL.

‌



“Nosso objetivo é que esse evento aqui, de reconhecimento por nossa pontualidade, aconteça todo ano. Trabalhamos muito para melhorar nossos índices e sermos hoje referência no mercado. Isso nos traz ainda confiança do caminho que estamos seguindo e nos ajuda a ter ainda mais pessoas escolhendo voar conosco”, disse o CEO da Companhia durante a cerimônia.

Para Albert Pérez, o reconhecimento desse trabalho com a certificação da Cirium coloca a GOL como referência global em pontualidade, o que é motivo de muito orgulho para todos os envolvidos neste projeto. “Ser a companhia aérea mais pontual do Brasil em 2024 e a segunda low cost mais pontual do mundo reforça nosso compromisso com a excelência operacional. Mais do que um selo, esse é um reflexo da nossa capacidade de adaptação a mudanças, resiliência e excelência operacional”, disse Albert Pérez durante o evento.

‌



Para 2025, a GOL continuará aprimorando suas práticas operacionais, expandindo sua metodologia para mais bases. A Companhia seguirá investindo em soluções inovadoras para sustentar e ampliar os resultados obtidos, garantindo que a eficiência e a pontualidade permaneçam como diferenciais competitivos. Em janeiro e fevereiro deste ano, a GOL foi reconhecida novamente como a Companhia mais pontual do Brasil e foi, no primeiro mês do ano, a mais pontual da América Latina, índice que dá continuidade aos bons resultados de 2024.

“A pontualidade é um compromisso que temos com nossos Clientes e uma vantagem estratégica para nossa operação. Continuaremos implementando melhorias e consolidando nossas conquistas, trabalhando muito para que a GOL se mantenha na liderança do setor”, completou o diretor do Centro de Controle de Operações (CCO) e Engenharia da GOL, Eduardo Calderon.

‌



A representante da Cirium reforçou a relevância da conquista da GOL. “Sou uma entusiasta da aviação e estar aqui em Congonhas, acompanhando a complexidade que é uma operação, faz esse evento mais especial para nós. A Cirium é líder mundial em dados aeronáuticos e reconhecer as companhias com as melhores práticas, com compromisso de entregar a melhor operação para os Clientes, é muito importante para nós. Parabéns a todos”, comentou Daniela Arrebola.

