GOL terá mais de 27.500 decolagens e pousos domésticos na alta temporada de julho São mais de 4 milhões e 900 mil assentos disponibilizados. Rio e Salvador lideram os destinos turísticos com maior aumento de voos Luiz Fara Monteiro 18/06/2025 - 11h37

Rio e Salvador lideram os destinos turísticos com maior aumento de voos Divulgação GOL

A GOL Linhas Aéreas anuncia para alta temporada de inverno, que oficialmente acontece entre os dias 21 de junho e 3 de agosto, mais de 27.500 decolagens e pousos em sua malha aérea doméstica, em todo o Brasil. Esse número reflete o fortalecimento da malha da GOL, capaz de oferecer aos Clientes em viagens de férias mais possibilidades, novos horários e destinos à disposição.

Em pousos e decolagens, o número representa um acréscimo de 10% na comparação com a última alta temporada de inverno (julho/24). Entre o fim de junho e o início de agosto, são mais de 4 milhões e 900 mil assentos nacionais disponibilizados aos passageiros.

As regiões Nordeste e Sudeste são os grandes destaques na alta temporada de inverno, puxadas sobretudo por duas de suas principais capitais - Rio de Janeiro e Salvador.

Na Cidade Maravilhosa, o reforço da GOL acontece sobretudo no RIOgaleão (GIG), onde a Companhia detém 70% do total da oferta doméstica para o período. Para a temporada de julho, há 30% mais voos do que na temporada equivalente em 2024, em comunicação com destinos relevantes, a exemplo de Vitória (VIX), Porto Alegre (POA), Foz do Iguaçu (IGU), Recife (REC), Curitiba (CWB), Salvador (SSA), Navegantes/Balneário Camboriú (NVT), entre outros.

A GOL é líder no Rio de Janeiro como um todo, respondendo por 60% da oferta doméstica geral na cidade, na soma de suas operações no Aeroporto Internacional Tom Jobim e no Santos Dumont (SDU).

Centro de Distribuição de Voos da GOL no Nordeste, Salvador (SSA) dispõe de 10% a mais de assentos ofertados durante a temporada, também em relação ao ano anterior. A Companhia lidera o mercado soteropolitano ao oferecer voos a partir da capital baiana para 19 destinos nas férias. Rio de Janeiro (GIG), São Paulo (GRU e CGH), Brasília (BSB), Fortaleza (FOR), Recife (REC), São Luís (SLZ) e Buenos Aires (AEP) são algumas das cidades que mais se conectam com Salvador em julho, sem deixar de sublinhar as 2 operações semanais diretas ao Sul - para Curitiba (CWB) e Porto Alegre (POA) - que a capital da Bahia ganha durante a alta temporada.

Estrela do litoral cearense, Jericoacoara (JJD) passa a ter 1 voo diário da GOL em julho, partindo de São Paulo/Guarulhos. Já São Luis do Maranhão se beneficia não apenas das férias escolares, mas também do fato de julho ser o mês ideal para desfrutar os Lençóis Maranhenses. Para atender à demanda em ascensão, a GOL estipula 1 voo diário entre o RIOgaleão e São Luís e adiciona 1 voo diário a mais tanto de Brasília quanto de Salvador rumo à capital maranhense.

Outras regiões turísticas também ganham destaque na malha da GOL. No Sul, Foz do Iguaçu conta com uma oferta 25% maior para as férias deste ano, enquanto Caldas Novas (CLV), no Centro-Oeste, passa a contar com operações diárias para São Paulo/Congonhas (CGH).

Os voos da GOL são operados com as modernas aeronaves Boeing 737, com capacidade para 186 passageiros. Os bilhetes para a alta temporada de inverno estão disponíveis nos canais da GOL e Smiles.

