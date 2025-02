GOLLOG completa 24 anos e se consolida no mercado de transporte aéreo de cargas A unidade de soluções logísticas da GOL lidera o Market Share de transporte de carga e transporta o equivalente a R$63 bilhões em valor de mercadorias Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/01/2025 - 18h38 (Atualizado em 30/01/2025 - 18h38 ) twitter

GOLLOG: marco histórico

A GOLLOG, unidade de soluções logísticas da GOL Linhas Aéreas, completa hoje 24 anos de uma trajetória marcada por confiança, superação e inúmeras conquistas. Só em 2024 foram feitos 2,9 milhões de envios (via aérea e terrestre), o equivalente a R$63 bilhões em valor de mercadorias.

Além de consolidar a GOLLOG no topo do mercado de transporte aéreo de cargas, os números também refletem o empenho e a dedicação do time. Segundo Rafael Martau, diretor executivo da GOLLOG, o trabalho das equipes contribui de maneira ímpar para o serviço logístico do País. “É um orgulho enorme ter a oportunidade de conectar pessoas, sonhos e oportunidades com soluções que fazem a diferença e nos tornam referência. Estamos focados na expansão dos nossos canais e prontos para continuar conectando todos os cantos do Brasil e do mundo, comprometidos com a segurança, nosso valor número 1”, comentou.

Para atender essas demandas crescentes, a GOLLOG possui um acordo com o Mercado Livre com aeronaves alocadas em uma operação dedicada para transporte de cargas. Atualmente a frota aérea conta com sete aeronaves cargueiras que atendem 15 rotas dedicadas no Brasil. Juntos, o Mercado Livre e a GOLLOG constituem a maior operação cargueira regular do país.

Números da GOLLOG

A GOLLOG possui hoje mais de 1.800 Colaboradores prestando serviços de excelência para entregar encomendas onde o Cliente precisar. Além disso, a unidade conta com 58 terminais de carga (TECAs) e 60 lojas, totalizando mais de 4 mil cidades atendidas, que fortalecem a infraestrutura e permitem atender com excelência em pontos estratégicos de todo o Brasil.

Novo modal de entrega

Para evoluir de forma mais sustentável, reafirmando o compromisso da GOL em zerar a emissão de carbono até 2050, a GOLLOG está desenvolvendo desde dezembro de 2024 um novo modal de entrega na cidade de São Paulo, em parceria com a Cooperativa de Trabalho Giro Sustentável: a entrega de cargas sustentáveis por bicicletas.

O projeto embrionário está em fase de testes na região de Interlagos, zona Sul da capital paulista. Os serviços elegíveis para esse modelo de entrega incluem: CHEGOL, CHEGOL Mini, GCE, RIN, Urgente e Urgente Fracionado, com limitação de peso máximo de até 5kg.

