GOLLOG inaugura terminal de cargas próximo ao aeroporto de São José dos Campos Empresa passa a ter um Terminal de Cargas perto do Aeroporto de São José dos Campos, interior de São Paulo, com voos diretos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o RIOgaleão Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/02/2025 - 16h01 (Atualizado em 06/02/2025 - 16h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo TECA SJK da GOLLOG Divulgação GOL Linhas Aéreas

Com intenção de oferecer soluções logísticas mais eficientes, a GOLLOG, unidade logística da GOL, passa a ter um Terminal de Cargas (TECA) perto do Aeroporto de São José dos Campos (SJK), interior de São Paulo, com voos diretos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o RIOgaleão (GIG), no Rio de Janeiro.

A conexão direta entre os dois aeroportos permite uma rota mais eficiente, com pontualidade e excelência operacional, proporcionando entregas rápidas logo pela manhã, como também agilidade no desembarque de cargas no período da noite (confira abaixo o cronograma de voos).

De acordo com Karen Juliana Vilefort, gerente de Expansão e Desenvolvimento de Negócios da GOLLOG, a abertura do TECA em São José dos Campos trará benefícios para toda operação: “Estamos animados em conectar de maneira fácil e ágil essas duas importantes cidades, garantindo rapidez e segurança para nossos Clientes”, comenta.

‌



Ao todo, a GOLLOG conta com 58 terminais de carga (TECAs) e 60 lojas, totalizando mais de 4 mil cidades atendidas, que fortalecem a infraestrutura e permitem atender com excelência em pontos estratégicos de todo o Brasil.

A GOL LINHAS AÉREAS

‌



A GOL é uma das principais companhias aéreas do Brasil e faz parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, a Companhia tem o menor custo unitário na América Latina, democratizando o transporte aéreo com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”. A GOL tem alianças com a American Airlines e a Air France-KLM e disponibiliza aos Clientes mais de 60 acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. A GOL tem ainda o programa de fidelidade Smiles e a GOLLOG para transporte de cargas, que atende diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,9 mil profissionais altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 138 aeronaves Boeing 737.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.