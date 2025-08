Goodyear marca presença na LABACE 2025 com foco na inovação e crescimento do setor aeronáutico Empresa apresenta linha de pneus para aviação executiva e reforça compromisso com o desenvolvimento de negócios na América Latina Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/08/2025 - 05h59 (Atualizado em 06/08/2025 - 05h59 ) twitter

Goodyear na feira LABACE 2025, Latin American Business Aviation Conference & Exhibition Divulgação Goodyear

Por mais um ano, a Goodyear participa da LABACE –Latin American Business Aviation Conference & Exhibition, principal evento da aviação de negócios da América Latina, que nesta 20ª Edição será realizada entre os dias 5 e 7 de agosto de 2025, no Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo. A presença da marca reforça seu papel no suporte à aviação executiva na região, por meio de produtos de alto desempenho, inovação contínua e proximidade com clientes e parceiros.

Reconhecida globalmente por sua excelência, a Goodyear é referência no fornecimento de pneus para aeronaves, atendendo tanto fabricantes (OEM’s) quanto o mercado de reposição (aftermarket). Recentemente, a empresa foi premiada na categoria OEM durante a edição 2025 da ALTA CCMA & MRO Conference, o mais importante encontro da indústria de manutenção e compras técnicas de aviação da América Latina e do Caribe, promovido pela Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). Essa conquista reforça o reconhecimento do mercado à qualidade, confiabilidade e suporte oferecidos pela Goodyear à aviação comercial e executiva.

Durante a LABACE 2025, a Goodyear apresentará sua linha completa de pneus para jatos leves, aeronaves de médio e longo alcance, além de turbo-hélices, contemplando os principais modelos que estarão expostos no evento.

“A LABACE é um marco para o setor da aviação executiva e, para a Goodyear, representa uma oportunidade estratégica de fortalecer o relacionamento com os players da indústria, além de apresentar ao mercado nossas soluções de mobilidade aérea com tecnologia de ponta”, afirma Fernando Miranda, gerente de Aviação América Latina da Goodyear. “Estar presente em um evento dessa magnitude reforça nosso compromisso com o desenvolvimento do setor aeronáutico no Brasil e em toda a América Latina.”

Neste ano, a LABACE chega a um novo momento, com sede inédita no Aeroporto Campo de Marte, o que agrega ainda mais dinamismo à feira. A Goodyear acompanha essa evolução com um estande moderno, localizado no espaço C23, onde receberá clientes, operadores, profissionais da aviação e entusiastas para apresentar seus produtos.

“Nosso espaço na LABACE foi pensado para proporcionar uma experiência completa ao visitante, com foco em soluções, atendimento técnico e conteúdo relevante. Estamos preparados para compartilhar conhecimento, ouvir o mercado e seguir promovendo a excelência na aviação geral”, complementa Miranda.

A LABACE 2025 reunirá fabricantes de aeronaves, fornecedores, prestadores de serviços, autoridades do setor e representantes de toda a cadeia da aviação de negócios. Mais do que uma feira, o evento é uma celebração da aviação geral na América Latina, um espaço de diálogo, negócios e inovação.

