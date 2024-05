Governador Valadares, Ipatinga e Montes Claros são os destinos mais procurados para voos privados em Minas Gerais Dados do primeiro trimestre também apontam as rotas para o Nordeste (Porto Seguro e Maceió), além de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília como as mais procuradas pelos clientes da Black Aviação

Black Aviação: destinos mais procurados para voos privados em Minas Gerais

As cidades de Governador Valadares, Ipatinga e Montes Claros são os destinos mais solicitados pelos passageiros, de acordo com dados levantados pela Black Aviação no primeiro trimestre de 2024. Das rotas para o Nordeste a partir da capital mineira, Porto Seguro (BA) e Maceió (AL) foram as mais solicitadas, assim como voos privados para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, capitais sempre muito demandadas pelo setor.

Sediada no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, a Black Aviação quer tornar o transporte aéreo executivo cada vez mais acessível para a população, especialmente a que mora longe dos grandes centros e que não conta com a regularidade de voos comerciais necessária para chegar a outros destinos.

“Nossa proposta é expandir a conectividade de cidades esquecidas pela aviação comercial. Estamos aqui para suprir as demandas que existem e finalmente ganham espaço nos céus. A Black espera atender cada vez mais cidades brasileiras, que já são mais de 5.500, e integrar novas regiões aos principais polos do país, que esbanja mais de 3 mil aeródromos”, declara o CEO da Black Aviação, Rafael Matos.

Dentre os pontos mais procurados por passageiros no estado mineiro, o levantamento apontou Governador Valadares, Ipatinga e Montes Claros nos três primeiros lugares, seguidas de Uberaba, Uberlândia, Caxambu, Patrocínio e Goianá, que atende Juiz de Fora e região. “Esses são destinos com pouca ou nenhuma cobertura na aviação comercial, que cobre menos de 200 municípios, sendo melhor atendidos pelas demandas da aviação executiva”, disse Matos.

Para o CEO, os altos custos das passagens aéreas nos voos comerciais vem impulsionando a aviação executiva. Em especial, para empresas que precisam se deslocar com um time maior de diretores, colaboradores ou até famílias.

Saiba mais sobre a Black Aviação

Fundada em 2017, a Black Aviação inicialmente seria uma empresa de táxi aéreo, oferecendo voos fretados em aeronaves executivas aos clientes de Belo Horizonte e região. No entanto, em 2018 a Black Aviação venceu a licitação e se estabeleceu em um Hangar no Aeroporto da Pampulha, passando também a oferecer de forma diferenciada os serviços de FBO – abrigo a aeronaves e atendimento a clientes externos que vem até Belo Horizonte.





