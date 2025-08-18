Greve avança ao quinto dia e mantém operações da Air Canada suspensas Cancelamentos progressivos agora se estendem pelo menos até a tarde de 19 de agosto Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/08/2025 - 18h52 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Clientes com voos cancelados estão sendo notificados e recebendo opções que incluem reembolso integral Aero Icarus via Wikimedia Commons

A Air Canada informou hoje (18) que todos os voos da companhia e da Air Canada Rouge continuam suspensos, em razão da ausência de orientação, por parte do Sindicato Canadense dos Funcionários Públicos (CUPE), para que seus comissários de bordo retomem suas funções, conforme determinado pelo Conselho Canadense de Relações Trabalhistas (Canadian Industrial Relations Board - CIRB). O CIRB também determinou que os comissários de bordo retornem imediatamente ao desempenho de suas atividades.

Clientes com voos cancelados estão sendo notificados e recebendo opções que incluem reembolso integral, crédito para viagens futuras ou reacomodação em outra companhia aérea. Passageiros com voos cancelados são fortemente orientados a não se dirigirem ao aeroporto, a menos que tenham uma reserva confirmada em voo de outra transportadora.

Em resposta à paralisação do CUPE, que resultou em greve no dia 16 de agosto, a Air Canada vem realizando cancelamentos progressivos de voos. No momento, todos os voos da Air Canada e da Air Canada Rouge estão cancelados até a tarde (horário de Ottawa) de 19 de agosto de 2025. Os voos da Air Canada Express, operados pela Jazz ou PAL, continuam funcionando normalmente.

A retomada planejada das operações da Air Canada e da Air Canada Rouge — que permanecem em solo desde 16 de agosto devido à paralisação promovida pelo CUPE — foi impedida ontem pelas atividades de greve consideradas ilegais pela liderança sindical. A companhia aérea estima agora que 500 mil clientes serão impactados pela situação.

‌



A Air Canada afirmou que lamenta profundamente os transtornos causados a seus clientes. Informações adicionais, incluindo uma seção de Perguntas Frequentes (FAQ), estão disponíveis em www.aircanada.com/action.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.