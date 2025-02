Grupo IAG pode adquirir participação na TAP Air Portugal Aérea portuguesa é avaliada em cerca US$ 1 bilhão. Dono de companhias como British Airways, Iberia e Aer Lingus, IAG também estuda investimento na GOL Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/01/2025 - 12h49 (Atualizado em 23/01/2025 - 12h49 ) twitter

TAP: portuguesa na mira do IAG, grupo que reúne British Aiways e Iberia William Alves

Banqueiros e analistas do setor aéreo apontam o Grupo IAG (International Airline Group) como favorito para assumir o controle da TAP Air Portugal, avaliada em cerca de US$ 1 bilhão. O IAG já mantem o controle de companhias como British Airways, Iberia, LEVEL e Aer Lingus.

Segundo a Reuters, Executivos da aviação destacaram na conferência financeira Airline Economics em Dublin, na semana passada, a necessidade de consolidação na indústria, uma vez que ela luta contra altos custos e uma base de consumidores conscientes de preço. Eles disseram que isso também ajudaria as transportadoras a competir de forma mais eficaz com rivais dos Estados Unidos, do Golfo e da Ásia.

Os principais executivos das companhias aéreas da Europa esperam que o governo português inicie em breve negociações formais sobre a venda de uma participação minoritária ou majoritária em sua transportadora nacional.

Um porta-voz do Ministério da Infraestrutura de Portugal, que supervisiona as negociações, disse que “o governo ainda está ouvindo, avaliando o interesse do mercado... mas a venda ocorrerá este ano.”

Dados da empresa de análise do setor aéreo Cirium apresentados em Dublin mostraram que 36 companhias aéreas europeias respondem por 80% da capacidade do continente.

De acordo com analistas, com os executivos da Lufthansa agora ocupados tentando descobrir a melhor forma de integrar a ITA Airways ao Grupo Lufthansa, o IAG é visto como o favorito na disputa de lances para assumir o controle da transportadora portuguesa.

A TAP, atualmente avaliada em aproximadamente US$ 1 bilhão, seria uma adição atraente e complementar ao grupo de companhias aéreas IAG. Com a Iberia, a Vueling e a LEVEL, sediada em Barcelona, ​​já trazendo tráfego significativo para o grupo, a adição de outra forte transportadora da Península Ibérica poderia fortalecer a presença da IAG no Atlântico, particularmente no crescente mercado do Brasil, onde os números de tráfego para destinos europeus têm disparado desde o fim da pandemia, avalia o Aero Time.

De acordo com o jornal Valor Econômico, empresas como United e American Airlines, Air France - KLM, Lufthansa Group, além do IAG, avaliam um significativo aporte de recursos na GOL Linhas Aéreas, que deve concluir esse semestre um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. A expectativa no mercado é que a GOL - que acabou de assinar um memorando de intenções para fusão com a Azul Linhas Aéreas - saia fortalecida do processo, conhecido como Chapter 11, onde a empresa negocia com credores sem interrupção de suas operações.

Embora a manutenção da marca TAP seja considerada por muitos como de suma importância para os atuais proprietários da TAP, eles também estarão cientes da necessidade de maior consolidação do setor aéreo europeu, à medida que ele lida com custos crescentes, uma base de clientes sensível a preços e, possivelmente o mais importante, a crescente proposta competitiva apresentada pelas companhias aéreas dos EUA em expansão e pelas “Três Grandes” companhias aéreas do Golfo, Qatar Airways, Emirates e Etihad, além do desafio apresentado pela crescente Turkish Airlines.





