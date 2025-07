Grupo LATAM implementará Wi-Fi a bordo em seus aviões de longa distância com investimento de US$ 60 milhões Nova tecnologia de última geração, desenvolvida pela Viasat, estará disponível na frota Wide Body, de 2 corredores Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/07/2025 - 17h32 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h34 ) twitter

O grupo LATAM acaba de anunciar que começará a oferecer Wi-Fi a bordo em aviões Wide Body (de fuselagem larga, dois corredores) para voos de longa distância, como Santiago-Sydney, Lima-Madri, São Paulo-Londres, entre outros. O novo serviço contará com um investimento total de US$ 60 milhões e começará a ser implementado a partir de 2026, somando-se à conectividade já disponível em voos de curta e média distância, reafirmando seu compromisso com a inovação e a experiência de uma viagem superior.

Atualmente, o grupo LATAM opera a maior frota com conectividade da região, com mais de 250 aviões equipados com Wi-Fi, serviço que já foi utilizado por mais de 8 milhões de passageiros. As rotas das afiliadas com maior uso desse serviço são Santiago–Fortaleza e Lima–Havana. O grupo prevê que, até o final deste ano, 100% da frota Narrow Body (aeronaves de fuselagem estreita, corredor único) de todas as afiliadas contará com esse serviço.

“Nossa visão é baseada na evolução constante. A conectividade que anunciamos hoje é muito mais do que acesso à internet a bordo; representa como combinamos inovação e escuta ativa para oferecer uma experiência moderna, conectada e alinhada com o que realmente importa para nossos clientes”, destaca Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do LATAM Airlines Group.

‌



Esse avanço é possível graças a um acordo comercial com a Viasat, fornecedora líder em conectividade via satélite. A tecnologia escolhida, Viasat Amara, combina uma rede multiorbital de satélites em órbita geoestacionária (GEO) e em órbita baixa (LEO), o que garante uma conexão de internet de alta velocidade e baixa latência com cobertura global, inclusive em áreas remotas como o Pacífico Sul.

“Isso é mais do que Wi-Fi a bordo. O serviço de conectividade de última geração nessas aeronaves do grupo LATAM representa uma transformação completa e a evolução natural de como uma conectividade de alta qualidade pode proporcionar uma experiência excepcional”, afirma Don Buchman, vice-presidente e gerente geral de Aviação Comercial da Viasat.

‌



Além de beneficiar os passageiros, essa conectividade de última geração permitirá otimizar as operações por meio de:

Comunicação em tempo real entre a tripulação e as equipes em terra;

Transmissão de dados para a manutenção preditiva das aeronaves;

Otimização de rotas graças à conectividade na cabine dos pilotos.

A implementação do novo serviço de conectividade nos aviões Wide Body, voltada para continuar elevando a experiência de viagem dos passageiros, soma-se a outros projetos importantes, como o programa de retrofit de todas as cabines da frota Wide Body e a incorporação das novas Business Suites, consolidando uma proposta de valor focada em conforto, personalização e tecnologia a bordo.

‌



Com a inclusão do Wi-Fi em voos de longa distância, o grupo LATAM busca garantir que cada passageiro permaneça conectado, seja para enviar aquela mensagem urgente, compartilhar a emoção de uma viagem dos sonhos com quem está longe ou simplesmente se sentir mais perto de casa, mesmo a milhares de quilômetros de distância.

LATAM PLAY

O serviço de Wi-Fi faz parte do LATAM Play. A plataforma é o canal que reúne, em um só lugar, todos os sistemas de conectividade e entretenimento a bordo.

Ao todo, o grupo LATAM oferece aos seus clientes mais de 300 filmes, mais de 1 mil episódios de séries, mais de 2 mil faixas de música, além de conteúdo infantil e de leitura para aproveitarem durante as viagens. Assim, consolida-se como líder na região, oferecendo conteúdo de classe mundial, incluindo títulos de três plataformas de streaming a bordo: Disney+, HBO Max e Paramount+. Em voos nacionais no Brasil, há ainda a transmissão ao vivo dos canais Globo, GloboNews, Multishow e Gloob.

Sobre o Grupo LATAMA LATAM Airlines S.A. e suas afiliadas são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, África, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A321neo, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as afiliadas de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 21 aeronaves de carga. Essas afiliadas de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

