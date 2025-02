Grupo LATAM transporta 25 mil toneladas de flores para os EUA atendendo o Valentine’s Day Em apenas 21 dias, as afiliadas da LATAM Cargo realizaram mais de 420 decolagens em Bogotá, Medelín e Quito, levando as flores sul-americanas para os principais destinos dos Estados Unidos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/02/2025 - 18h01 (Atualizado em 14/02/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grupo LATAM: transporte de 25 mil toneladas de flores para o Valentine’s Day Divulgação LATAM Group

O Grupo LATAM, por meio de suas afiliadas da LATAM Cargo, concluiu com sucesso a temporada do Dia dos Namorados norte-americano, reafirmando o seu papel fundamental na exportação de flores da América do Sul. Durante três semanas, o grupo movimentou cerca de 25 mil toneladas de flores da Colômbia e do Equador, reforçando a sua liderança no transporte deste produto para os seus principais destinos na América do Norte.

Este resultado reflete a responsabilidade da LATAM em acompanhar seus clientes em todas as etapas do ano, garantindo capacidade e serviço confiável, mesmo em cenários desafiadores. “Nosso compromisso não se limita à alta temporada. Estamos ao lado dos nossos clientes durante todo o ano, garantindo a capacidade necessária quando eles mais precisam. Isso faz parte da nossa essência e do relacionamento de longo prazo que construímos com cada um deles”, afirma Claudio Torres Faini, Diretor Comercial para a América do Sul do Grupo LATAM Cargo.

O Grupo LATAM possui a maior frota da região, composta por 21 aeronaves cargueiras, e contou com mais três aeronaves de operadores externos durante a temporada, o que permitiu realizar mais de 420 decolagens de Bogotá, Medelín e Quito para atender à alta demanda do Valentine’s Day.

‌



Essa capacidade, aliada à flexibilidade operacional e à vasta experiência no transporte de perecíveis, permite que as afiliadas de carga do Grupo LATAM se adaptem às necessidades do mercado, garantindo não apenas a eficiência em cada operação, mas também o cuidado com a flor em cada etapa do trajeto.

No caso da Colômbia, mais de 12 mil toneladas de flores, como rosas, cravos e crisântemos, foram embarcadas dos departamentos de Antioquia e Cundinamarca em mais de 200 voos, levando flores colombianas para os Estados Unidos.

‌



Do lado equatoriano, o grupo aumentou significativamente a capacidade oferecida para esta temporada, com 214 frequências que permitiram exportar cerca de 12.500 toneladas de flores, principalmente rosas, para os principais mercados mundiais, duplicando o que foi transportado na temporada regular.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.