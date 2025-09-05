Grupo Omni Helicopters International leva drones de alta tecnologia para a Rio Pipeline 2025 Divisão Omni Unmanned oferece soluções capazes de revolucionar o setor de óleo e gás Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/09/2025 - 02h23 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h23 ) twitter

Tecnologia amplia significativamente a eficiência e a segurança em campo Divulgação Omni Unmanned

A Omni Unmanned, divisão de drones do Grupo Omni Helicopters International (OHI), participa da Rio Pipeline & Logistics 2025 para apresentar suas soluções inovadoras de inspeção e monitoramento de dutos. A empresa já atua no setor de óleo e gás, oferecendo soluções que combinam tecnologia de ponta, eficiência e segurança. A Rio Pipeline é um dos principais eventos da cadeia de dutos e logística, com a presença de especialistas de todo o mundo. Link

Os drones da Omni, de dimensões entre 2,5 e 3 metros, operam à combustão e oferecem autonomia superior a 100 km, chegando a mais de 500 km em determinados modelos.

Essa tecnologia permite operações em locais de difícil acesso, como gasodutos em áreas remotas da Amazônia, e amplia significativamente a eficiência e a segurança em campo.

“Nossa presença no Rio Pipeline reforça o posicionamento inovador da Omni Unmanned. Oferecemos tecnologia de ponta e sustentabilidade. Nossos drones substituem helicópteros em diversas missões, resultando em redução de 90% a 95% das emissões de carbono, além de consumirem muito menos combustível”, destaca Roberto Coimbra, CEO da Omni Unmanned.

‌



Entre as soluções apresentadas pela empresa estão:

Monitoramento aéreo contínuo para detecção de vazamentos e anomalias;

Inspeção visual de alta resolução, com câmeras RGB, térmicas e zoom de até 50x;

Mapeamento 3D com LiDAR, garantindo alta precisão;

Detecção subterrânea com GPR (Ground Penetrating Radar);

Transporte de pequenas cargas offshore;

Monitoramento marítimo e ambiental, incluindo detecção de vazamentos de óleo (oil spill).

A empresa também vai apresentar o caso de sucesso do primeiro voo civil de longo alcance com drones no Brasil, realizado pela Omni: um percurso de 190 km entre Macaé e uma plataforma offshore no litoral fluminense, demonstrando sua capacidade BVLOS (Beyond Visual Line of Sight).

‌



Outro diferencial competitivo da Omni Unmanned é a sua vantagem regulatória: foi a primeira a operar drones de Classes 1 e 2, em parceria com a Petrobras.

“Já estamos vivendo o futuro da inspeção de dutos e da aviação não tripulada no setor de energia. A Omni Unmanned está preparada para liderar esse movimento, oferecendo soluções robustas, seguras e sustentáveis”, complementa Coimbra.

‌



A Rio Pipeline é uma oportunidade para reforçar o posicionamento da Omni Unmanned como pioneira em mobilidade aérea não tripulada na América Latina e sua força dentro de um Grupo já consolidado por operações onshore e offshore com helicópteros.

ServiçoEvento: Rio Pipeline 2025Data: 9 a 11 de setembroLocal: ExpoRio - Cidade Nova / Rio de Janeiro – RJEstande: Omni Unmanned – Grupo OHI

Sobre a Omni Unmanned

Divisão de drones do Grupo OHI, a Omni Unmanned é pioneira em mobilidade aérea não tripulada na América Latina, oferecendo soluções avançadas para o setor de óleo e gás. Com uma frota de drones de grande porte e operações certificadas BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), a empresa se destaca pela capacidade de realizar inspeções e monitoramentos de dutos em áreas remotas, transporte de pequenas cargas offshore e monitoramento ambiental e marítimo.

Aliando inovação, eficiência e sustentabilidade, a Omni Unmanned substitui helicópteros em diversas operações, reduzindo em até 95% as emissões de carbono e entregando dados de alta precisão com tecnologias como LiDAR, câmeras RGB/térmicas e GPR. Apoiada pela experiência do Grupo OHI, líder em mobilidade aérea na América Latina, a empresa combina expertise operacional e vantagem regulatória para oferecer soluções robustas e seguras que transformam a indústria de energia.

Sobre a Omni Helicopters International

Fundado em Portugal nos anos 90, o grupo Omni Helicopters International (OHI) é líder em soluções de mobilidade aérea e logística na América Latina. Como o maior provedor da região nesses serviços, a OHI atende diversos grupos de clientes em múltiplos segmentos, o

ferecendo soluções ágeis e eficientes. Por meio de suas subsidiárias, como a Omni Táxi Aéreo no Brasil, a Omni Helicopters Guyana Inc. e a Omni Helicopters International Moçambique, a OHI oferece capacidade incomparável para atender clientes offshore nos mercados de energia offshore de crescimento mais rápido.O amplo portfólio da empresa inclui troca de tripulação, serviços médicos de emergência, combate a incêndios, operações de busca e salvamento, bem como serviços especializados de carga e utilidade em locais remotos e desafiadores. Em linha com seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade, a OHI lançou duas iniciativas pioneiras: a OHI Unmanned, uma divisão especializada em serviços com veículos aéreos não tripulados, e a Revo, fornecedora de soluções premium de mobilidade aérea avançada.

