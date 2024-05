Guarnição de Aeronáutica de Recife apoia operações de ajuda ao RS

Alto contraste

Guarnição de Aeronáutica de Recife: ajuda ao Rio Grande do Sul (BARF)

Uma aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB) foi carregada com um Hospital de Campanha (HCAMP) do Exército Brasileiro, nesta quinta-feira (16), na Base Aérea do Recife (BARF), em Pernambuco. A decolagem ocorreu por volta das 12h30.

A estrutura do hospital - que é flexível e modular possibilitando adequar a configuração de acordo com a necessidade - e profissionais de saúde serão transportados até a Base Aérea de Canoas (BACO). O Hospital será montado na região metropolitana da capital gaúcha e poderá operar 24 horas por dia.

Nas últimas semanas, a Guarnição de Aeronáutica de Recife (GUARNAE-RF) tem contribuído ativamente na coordenação do envio das doações dos pernambucanos à população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

No dia 09/05, por exemplo, em outro voo realizado por aeronave KC-390 Millennium do Primeiro Esquadrão de Transporte de Tropa (1º GTT) - Esquadrão Zeus, sediado em Anápolis (GO), foram transportadas duas toneladas de água potável. A aeronave já transportava outros materiais embarcados em Fortaleza (CE), viaturas, botes salva-vidas, cães e militares do efetivo do Corpo de Bombeiros daquele estado.

Por meio de parceira a administradora do Aeroporto Internacional do Recife, o Balcão de Informações foi definido como ponto de coleta das doações. A Guarnição também atua em conjunto com o Porto de Suape para o escoamento dos donativos por via marítima. No dia 13/05, houve o carregamento de cerca de 22 toneladas de água em contêiner para embarque no Porto. Já no dia 15, foram dois contêineres com 7 toneladas de peças de vestuários, separadas e classificadas pelos militares da FAB, bem como 51 toneladas de água potável, também enviadas para transporte marítimo.

Além disso, os militares da FAB em Recife trabalham diariamente na separação e classificação do material doado. “É necessário pensar também na parte logística que envolve a situação, seja no local de pouso ou de decolagem das aeronaves, no tempo despendido para deslocamento, na segurança, na alimentação ou no abrigo das equipes de busca e salvamento, entre outros aspectos”, afirma o Comandante da Base Aérea do Recife (BARF), Tenente-Coronel Aviador Ailson Andrade.

Todos Unidos pelo Sul

A FAB tem atuado em diversas frentes no apoio às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. As ações iniciaram no dia 30 de abril, com resgates de pessoas ilhadas, e estendem-se a atendimentos de saúde, transporte de equipes de resgate e materiais, campanha de arrecadação de donativos, coordenação de meios aéreos e outras.

