Hall of Fame no Complexo de Visitantes da NASA dá as boas-vindas a dois astronautas em maio

Peggy Whitson e Bernard Harris: homenageados no Complexo de Visitantes da NASA Divulgação Kennedy Space Center Visitor Complex

Se você é apaixonado pelo espaço ou simplesmente adora viver experiências inesquecíveis, o Kennedy Space Center Visitor Complex, a menos de 1h de carro de Orlando, é imperdível na sua viagem à Flórida. E, no dia 31 de maio, uma novidade irá somar ainda mais a área U.S. Astronaut Hall of Fame, isso porque dois gigantes do programa espacial da NASA, Peggy Whitson e Bernard Harris, serão eternizados no local. Os veteranos astronautas se juntarão aos 109 membros atuais.

Imagine-se cercado por lendas da exploração espacial, tendo artefatos icônicos como o ônibus espacial Atlantis® como pano de fundo e sentindo de perto o legado de quem já desbravou o espaço. O complexo oferece uma infinidade de atrações que fazem a imaginação decolar – e não importa a idade, a emoção é a mesma.

‌



“O U.S. Astronaut Hall of Fame dá as boas-vindas a dois excepcionais pioneiros do programa espacial que contribuíram significativamente para a missão e o programa da NASA. Peggy e Harris continuam sendo exemplos notáveis em suas carreiras, por isso é uma grande honra incluí-los no Hall of Fame”, afirma Curt Brown, presidente do conselho da Astronaut Scholarship Foundation, que administra o processo de seleção.

A cerimônia oficial e o baile de gala serão realizados no dia 31 de maio. Posteriormente, os novos membros serão homenageados em uma gala organizada pela Astronaut Scholarship Foundation.

‌



Tanto Peggy quanto Harris trabalharam na NASA além de suas carreiras como astronautas: ela por 37 anos e ele por 10 anos. Peggy permanece conectada ao espaço e à exploração como astronauta e diretora de voos espaciais tripulados na Axiom Space. Enquanto Harris atua no setor de capital de risco.

Conheça os novos membros do U.S. Astronaut Hall of Fame

‌



Peggy Whitson, Ph.D.

A Dra. Peggy Whitson cresceu em uma fazenda nos arredores de Beaconsfield, Iowa, junto com seus irmãos e seus pais, que eram agricultores. Ela decidiu se tornar astronauta após assistir ao primeiro pouso na Lua em 1969 pela televisão. Como astronauta, participou de três missões espaciais de longa duração com a NASA e foi comandante da Missão Axiom 2 (Ax-2), acumulando um total de 675 dias no espaço — mais do que qualquer outro astronauta norte-americano e qualquer mulher astronauta no mundo!

Possui mais de 38 anos de experiência em exploração espacial e científica com a NASA e a Axiom Space. Ao longo de sua carreira, ocupou diversos cargos importantes, incluindo chefe do Escritório de Astronautas da NASA, comandante da Estação Espacial Internacional (ISS) em duas ocasiões, presidente do Comitê de Seleção de Astronautas da NASA, chefe da Subdivisão de Operações da NASA, subdiretora da Divisão da NASA, chefe de Ciências Médicas e do Escritório de Astronautas, e copresidente do Grupo de Trabalho EUA/Rússia sobre Missões Científicas.

Durante suas três missões na ISS (Expedições 5, 16 e 50/51/52), realizou 10 caminhadas espaciais, somando mais de 60 horas no espaço, e conduziu centenas de experimentos científicos. Em sua primeira missão de longa duração na ISS (Expedição 5), foi nomeada a primeira oficial científica da NASA, desenvolvendo 21 pesquisas em ciências da vida e microgravidade, além de cargas comerciais. Ao longo de sua trajetória, contribuiu para centenas de experimentos em biologia, biotecnologia, ciências físicas e da Terra, além de ter recebido várias naves de carga com suprimentos e experimentos.

Na Missão Axiom 2 (Ax-2), tornou-se a primeira mulher a comandar uma missão privada de astronautas, somando essa conquista ao seu legado como a primeira mulher comandante da ISS e a primeira mulher e civil a liderar o Escritório de Astronautas da NASA. Whitson liderará sua segunda missão comercial de voos espaciais tripulados à ISS, a Missão Axiom 4 (Ax-4), prevista para ser lançada na primavera de 2025, a partir do Kennedy Space Center, na Flórida.

É graduada em Biologia e Química pela Universidade Wesleyana de Iowa e possui doutorado em Bioquímica pela Universidade Rice. Recebeu diversas honrarias, incluindo medalhas da NASA por liderança, serviço destacado e serviço excepcional, o Prêmio Michael Collins Lifetime Achievement do Museu Nacional do Ar e do Espaço (2024), Forbes 50 Over 50, Inovação (2023), Mulher do Ano pela Glamour (2017), TIME 100 Pessoas Mais Influentes do Mundo (2018) e o Women in Aviation Lifetime Achievement Award (2017), entre muitos outros prêmios prestigiados.

Bernard Harris

Desde 1986, o Dr. Harris atua no programa espacial da NASA, desempenhando diversas funções no Centro Ames de Voos Espaciais, no Centro Johnson de Voos Espaciais e na sede da NASA. Ao longo de sua carreira, trabalhou como cientista pesquisador, cirurgião de voo, astronauta e consultor. Liderou estudos sobre fisiologia musculoesquelética e adaptação espacial, desenvolvendo dispositivos médicos para prolongar a permanência de astronautas no espaço.

Astronauta veterano há mais de 30 anos, foi especialista de missão na STS-55 e Payload Commander na STS-63. Acumulou mais de 438 horas de voo e percorreu mais de 11,5 milhões de quilômetros no espaço. Em 9 de fevereiro de 1995, Harris tornou-se o primeiro afro-americano a realizar uma caminhada espacial durante seu segundo voo no Ônibus Espacial.

Atualmente é CEO e Managing Partner da Vesalius Ventures, Inc., uma empresa de capital de risco focada em investir em tecnologias e startups do setor de saúde. Além disso, dedicou mais de 25 anos à educação em matemática e ciências por meio da Harris Institute & Foundation, sua fundação filantrópica.

