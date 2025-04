Helisul expõe na maior feira internacional de defesa e segurança da América Latina A LAAD Defence & Security acontece de 1º a 4 de abril no Rio de Janeiro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/04/2025 - 16h14 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h14 ) twitter

Helisul: frota com mais de 100 aeronaves Divulgação

O Grupo Helisul, maior operador de helicópteros onshore da América do Sul, fará a sua estreia como expositor na LAAD Defence & Security 2025. A feira, que será realizada do dia 1º ao dia 4 de abril, no Riocentro/RJ, reunirá fabricantes e fornecedores de tecnologias para as Forças Armadas, Polícias, Forças Especiais, além de executivos da indústria de defesa e segurança e agências governamentais.

Credenciada como Empresa Estratégica de Defesa (EED), a Helisul vem fortalecendo a cada ano a sua atuação e presença global no setor de defesa por meio da implantação de novas tecnologias, parcerias estratégicas e soluções inovadoras.

Durante o evento, a Helisul Engenharia, que integra o Grupo Helisul, irá apresentar o seu portfólio, formalizar novas parcerias e divulgar as novidades previstas para os próximos meses. Entre os serviços e soluções que serão expostos na feira, estão sistemas de inteligência e de comunicação, sistema de missão, sistema C5ISTAR, sistemas de detecção, soluções de conectividade, aeronave P-68C de missão especial e drones de alto alcance, além de vários cockpits.

De acordo com Juliano Sansão, diretor da Helisul Engenharia, a empresa tornou-se uma referência no mercado militar e de segurança pública, principalmente na área de vigilância e sistemas C5, cobrindo todos os aspectos da operação, apresentando flexibilidade e eficácia nas soluções.

“Atualmente, a Helisul atua de maneira disruptiva e de forma a remodelar conceitos operacionais de forças civis e militares oferecendo sistemas e soluções completas. “Já estamos fazendo história, fornecendo equipamentos de ponta produzidos no Brasil, mudando doutrinas, influenciando decisões e oferecendo meios para melhoria da filosofia com a qual as forças de segurança e militares operam, servindo de exemplo para outros países e forças”, ressalta Sansão.

