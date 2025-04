Helisul vai comercializar no Brasil aeronave de vigilância P68 Observer, da italiana Vulcanair Anúncio da parceria foi feito na LAAD 2025, maior feira internacional de defesa e segurança da América Latina Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/04/2025 - 17h35 (Atualizado em 03/04/2025 - 17h35 ) twitter

Juliano Sansão e Marcelo Madruga, representantes da Helisul, e João J. G. Moutinho, da Vulcanair Divulgação

A Helisul, uma das principais empresas de aviação do Brasil, anunciou nesta quarta-feira (2), durante a LAAD 2025, uma parceria estratégica com a fabricante italiana Vulcanair Aircraft para a comercialização, customização, suporte de engenharia e instalação de sistemas de missão na aeronave P68 Observer em território nacional.

Com asas altas, alta autonomia e baixo custo operacional – o mais competitivo da sua categoria – o modelo P68 Observer se destaca como uma das aeronaves de vigilância mais utilizadas no mundo para missões de patrulhamento ambiental, rodoviário, costeiro, controle de fronteiras, combate ao desmatamento, incêndios e ações de busca e resgate.

A iniciativa marca um avanço importante para o setor de segurança aérea no Brasil. Com a parceria, a Helisul passa a apresentar o modelo aos seus clientes com o objetivo de se tornar distribuidora oficial no país. A aeronave será oferecida com suporte técnico completo e possibilidade de customização conforme a missão a ser executada.

“O P68 Observer é uma plataforma extremamente versátil, confiável e econômica. A entrada dessa aeronave no mercado brasileiro vai reforçar a capacidade de vigilância e patrulhamento do país, além de colocar o Brasil em sintonia com os países da América Latina que já utilizam o modelo com sucesso”, afirma Marcelo Madruga, gerente de Novos Negócios do grupo Helisul.

Entre os operadores da aeronave na região está a Marinha do Chile, considerada uma das mais bem treinadas da América do Sul, que encomendou recentemente sete unidades do modelo P68 Observer 2 para atender missões especiais.

A presença da Helisul na LAAD 2025 reforça o posicionamento da empresa no mercado de soluções integradas de aviação, com foco em tecnologia, segurança e apoio às operações estratégicas do país.

