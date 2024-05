HeliXP recebe 4.500 visitantes e realiza 208 voos de demonstração A quinta edição do evento contou com 21 aeronaves expostas e as principais empresas do segmento. Para o ano que vem, HeliXP acontecerá dias 14 e 15 de maio

HeliXP 2024: 4.500 visitantes e 208 voos de demonstração (EGOM PR)

O maior evento de asas rotativas da América Latina recebeu pouco mais de 4.500 pessoas ao longo de dois dias. Nesta quinta edição, foram 91 marcas expositoras presentes não só na área de estandes, mas também na área estática. Entre elas, os principais fabricantes de aeronaves, empresas de táxi aéreo, manutenção e serviços. Com 21 aeronaves expostas, foram realizados 208 pousos e decolagens de demonstração.

Este ano, o evento aconteceu simultaneamente com a 1a Conferência de Aviação Policial (CAVPOL), que representa uma frota de quase 200 helicópteros em todo país, sendo 29 somente da Polícia Militar de São Paulo. E contou ainda com uma série de palestras, no HeliXP Summit, com o Seminário da ANAC: Desmistificando a certificação de projetos e fabricação de artigos aeronáuticos, Webinário eVTOL, entre outros.

No ano que vem, a HeliXP acontece nos dias 14 e 15 de maio novamente no Helipark. “Estamos muito contentes com a consolidação da HeliXP como um dos mais importantes eventos de aviação e como o único focado em asas rotativas”, disse Gledson Castro, diretor da G2C, empresa organizadora do evento.

Para Diego Medeiros, CEO do Helipark, é sempre um orgulho receber a HeliXP no Helipark, um evento tão importante para aproximar os principais players da indústria ao seu público-alvo. “Esperamos que em 2025 a feira seja ainda maior e proporcione novos negócios aos seus expositores.”

