Hub Logístico Multimodal do BH Airport encerra 2024 com crescimento em importação e recorde de receita Terminal de cargas recebeu R$11,3 bilhões em cargas importadas em 2024, um salto de 60% em relação ao ano anterior

BH Airport: Hub Logístico Multimodal Pedro Nicoli

Referência no Brasil como o primeiro aeroporto do país a ter operações multimodais para carga, o BH Airport encerrou 2024 com crescimento expressivo nas importações e uma receita histórica em seu Hub Logístico Multimodal. Em 2024, o terminal recebeu mais de 30 mil operações de importação de cargas, um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Além disso, o valor das cargas importadas este ano também aumentou significativamente. Se em 2023 elas representavam cerca de R$7 bilhões, em 2024 esse valor subiu para R$11,3 bilhões, um salto de 60%, que evidencia o potencial do terminal para o recebimento de importações de alto valor agregado.

O desempenho positivo também refletiu na receita do Hub Logístico Multimodal, que foi a maior da história do terminal, representando um crescimento de 22% em relação a 2023. Outro destaque do ano no terminal de cargas foi o crescimento de 32% na operação do modal marítimo, o que reforça o perfil de multimodalidade do BH Airport e consolida o aeroporto como o “porto” de Minas Gerais. Foram mais de mil cargas importadas nesse modal, em cerca de 250 containers, que ocupam um espaço equivalente a um campo de futebol.

O CEO do BH Airport, Daniel Miranda, celebra o resultado, que é fruto de um trabalho estratégico para consolidar o terminal internacional mineiro como um hub logístico de referência no Brasil. “Os números de 2024 comprovam a eficácia de nossas estratégias para atender às necessidades do mercado, integrando diferentes modais de transporte e oferecendo soluções completas para importadores com condições únicas. Dessa forma, trazemos mais receita para o nosso estado e conectamos Minas Gerais ao mundo com agilidade e eficiência”, afirma.

O Hub Logístico Multimodal do BH Airport opera com recebimento, deslacre, armazenamento e nacionalização de cargas, sendo o único recinto alfandegado de Minas Gerais com fiscalização disponível 24 horas. São 12 mil m² de área alfandegada, 300 m² de armazém de cargas perigosas; 3.131 m² de câmaras frias com setup personalizado de e -18°C a +22°C e qualificação térmica; e 11 posições para estacionamento de aeronaves cargueiras.

O terminal recebe cargas de diversos países no mundo e, entre os países de origem mais representativos estão Estados Unidos, China, Alemanha, Itália, Holanda e França. Entre os setores com maior demanda estão Ciência da Vida, com cargas como vacinas e medicamentos, Mineração e Automotivo.

Novo serviço

Comprometido com a diversificação dos seus serviços, o Hub Logístico Multimodal do BH Airport também acaba de inaugurar uma nova rota terrestre, que busca a carga que chega ao Aeroporto do Galeão (GIG) e traz para o terminal internacional mineiro. Essa operação acontece via remoção consolidada, com o transporte entre os recintos alfandegados, sem que a carga inicie o processo de nacionalização. O desembaraço aduaneiro só acontece quando a carga chega ao BH Airport, que oferece taxas convidativas a empresas e importadores mineiros.

“A nova rota terrestre é uma solução estratégica que reforça nosso compromisso em atender às necessidades dos importadores, oferecendo maior agilidade e eficiência na movimentação de cargas. A remoção consolidada permite que as empresas tragam suas mercadorias diretamente para o BH Airport, onde oferecemos infraestrutura de excelência, tarifas competitivas e um serviço personalizado”, afirma o CEO do BH Airport, Daniel Miranda.

