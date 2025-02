Iberia amplia operação em São Paulo e oferece número recorde de assentos para o verão europeu Serão 14 voos semanais, sendo dois diários. No total, 3,2 milhões de assentos estarão disponíveis entre a Europa e a América Latina Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/02/2025 - 20h08 (Atualizado em 06/02/2025 - 20h08 ) twitter

Iberia: Aumento nas frequências para Buenos Aires e São Paulo Joao Carlos Medau / Wikimedia Commons

O verão europeu começa no dia 29 de março para o setor turístico, e a Iberia planejou um aumento de capacidade em praticamente todos os mercados.

O destaque fica nas rotas para a América Latina, onde a companhia aérea espanhola é líder com o maior número de destinos, 18 em 16 países. Em 2025, irão registrar a maior conectividade da sua história, superando inclusive os números do ano passado, com 3,2 milhões de assentos entre ambas as regiões durante esses meses, 4% a mais que em 2024. Isso representa mais de 300 voos semanais.

Buenos Aires e São Paulo registrarão o maior aumento nas frequências semanais em comparação ao mesmo período em 2024, adicionando três voos por semana em ambos os destinos. Sendo que Buenos Aires terá 21 frequências semanais neste verão, ou seja, três voos diários. E São Paulo terá 14 frequências semanais, consolidando dois voos diários.

Além disso, Lima ganhará uma nova frequência, de modo que neste verão será possível voar para a capital peruana duas vezes por dia, todos os dias da semana, a partir de maio.

A Iberia está comprometida em manter a proposta feita no ano passado para o restante dos destinos da América Latina, o que significa que México e Bogotá manterão o serviço triplo diário neste verão, assim como para Montevidéu e Quito o serviço diário.

Enquanto isso, Santiago do Chile terá 10 frequências semanais na primeira parte do verão e a partir de junho subirá, assim como no ano passado, para os 11 voos semanais. O Rio de Janeiro manterá as cinco frequências semanais, Caracas disponibilizará cinco voos semanais dependendo do mês e Guayaquil contará com três frequências a cada semana.

Na América Central e no Caribe, a oferta permanece semelhante à de 2024. Porto Rico, Santo Domingo, Costa Rica, Guatemala e El Salvador manterão voos diários. O Panamá terá até quatro frequências por semana e Havana continuará com três frequências semanais.

Tóquio e Doha

Os voos para o Japão começaram em 27 de outubro, com três frequências semanais - às segundas, quintas e sábados. No verão, o número de frequências será mantido, de modo que serão oferecidos cerca de 63 mil assentos de abril a outubro. Durante os primeiros meses de operação, a taxa de ocupação foi acima de 90%.

Os voos para o Catar também permanecerão inalterados no próximo verão, com um voo direto diário entre Madri e Doha operado pela Iberia, além de dois voos adicionais de código compartilhado com a Qatar Airways, o que significa que voos entre Madri e Doha serão possíveis três vezes ao dia. Esta rota permite não apenas realizar viagens de ponto a ponto, mas também conecta Doha a 49 destinos na Ásia, 17 na África, 18 no Oriente Médio e 6 na Oceania.

Europa: retorno dos voos sazonais

Na Europa, a Iberia concentrará o crescimento das operações em seus principais mercados, especialmente França e Itália. Confira as rotas do verão europeu:

Neste verão, Paris terá quatro frequências semanais adicionais, o que significa que a companhia aérea oferecerá até onze voos diretos por dia.

terá quatro frequências semanais adicionais, o que significa que a companhia aérea oferecerá até onze voos diretos por dia. Roma aumentará sua oferta em cinco frequências adicionais por semana, oferecendo entre seis e sete voos diários, dependendo do dia da semana, por ocasião do Ano Jubilar que será celebrado em Roma em 2025.

aumentará sua oferta em cinco frequências adicionais por semana, oferecendo entre seis e sete voos diários, dependendo do dia da semana, por ocasião do Ano Jubilar que será celebrado em Roma em 2025. Bruxelas e Viena também terão mais voos neste verão. Em particular, serão adicionadas mais duas frequências semanais, o que significa até quatro voos diretos diários.

e também terão mais voos neste verão. Em particular, serão adicionadas mais duas frequências semanais, o que significa até quatro voos diretos diários. Como ocorre em todo verão, os destinos sazonais voltaram. Os voos para Ponta Delgada , nos Açores, serão retomados dia 7 de junho, com três frequências semanais. Este é o terceiro ano consecutivo que a Iberia oferecerá esta rota.

, nos Açores, serão retomados dia 7 de junho, com três frequências semanais. Este é o terceiro ano consecutivo que a Iberia oferecerá esta rota. A oferta para Portugal é complementada por voos para Lisboa (até 36 voos semanais), Porto (até 28 frequências semanais), Funchal e Faro (ambos com até cinco voos semanais).

Também no dia 7 de junho, os voos para Tirana, na Albânia, serão retomados pelo segundo ano, com até três frequências por semana. E, em 27 de julho, os voos para Liubliana , na Eslovênia, serão retomados com duas frequências por semana.

na Albânia, serão retomados pelo segundo ano, com até três frequências por semana. E, em 27 de julho, os voos para , na Eslovênia, serão retomados com duas frequências por semana. As ilhas gregas são, sem dúvida, uma das atrações mais populares de todo verão. A partir de junho, voos diretos estarão disponíveis para Santorini, Mykonos (5 a 6 voos semanais cada) e Corfu (que chegará a 7 frequências semanais em agosto). Além disso, a rota de Atenas está sendo reforçada, atingindo 30 frequências semanais durante agosto (3 a mais que em 2024).

(5 a 6 voos semanais cada) e (que chegará a 7 frequências semanais em agosto). Além disso, a rota de está sendo reforçada, atingindo 30 frequências semanais durante agosto (3 a mais que em 2024). A Croácia é outro dos países “estrela” na temporada de verão. Dubrovnik, Zagreb e Split voltarão a fazer parte da rede da Iberia com até 17 voos semanais — dois a mais do que em 2024 no caso de Dubrovnik; até 9 frequências para Zagreb, o mesmo do ano passado; e até 9 voos para Split, a mesma oferta de 2024.

e voltarão a fazer parte da rede da Iberia com até 17 voos semanais — dois a mais do que em 2024 no caso de Dubrovnik; até 9 frequências para Zagreb, o mesmo do ano passado; e até 9 voos para Split, a mesma oferta de 2024. Na Itália, Catânia, Olbia, Cagliari e Palermo também retomarão as operações nesta temporada, atingindo a mesma oferta de 2024.

No total, a Iberia oferecerá 16 milhões de assentos em voos de curta e média distância, o mesmo número de 2024.

Sobre a Iberia

Há 97 anos, a Iberia voa da Espanha para gerar prosperidade, conectando pessoas com o mundo. É a companhia aérea líder em voos entre a Europa e a América Latina, que oferece voos diretos para 18 destinos em 16 países da região. Juntamente com a Iberia Express e a Iberia Regional Air Nostrum, conta com uma frota de 166 aeronaves e oferece voos para meia centena de países ao redor do mundo a partir do aeroporto de Madri, onde desenvolveu seu hub. Faz parte do grupo de companhias aéreas IAG, o primeiro do mundo a se comprometer a atingir emissões líquidas zero até 2050 e a operar com 10% de combustível de aviação sustentável até 2030. Em 2024, a Iberia foi a segunda companhia aérea mais pontual da Europa e a oitava do mundo.

