Iberia anuncia novo executivo como country manager no Brasil Nomeação de Raphael de Lucca coincide com a maior expansão já realizada pela companhia no mercado brasileiro Luiz Fara Monteiro 03/09/2025 - 19h24

Raphael de Lucca Divulgação Iberia

A Iberia reforça sua presença no Brasil com a nomeação de Raphael de Lucca como novo country manager da companhia no país. Com ampla experiência no setor aéreo e de turismo, Raphael terá a missão de consolidar a estratégia de crescimento da Iberia no mercado brasileiro, que em 2025 terá o maior volume de assentos da história da companhia no país.

Formado em Administração Hoteleira e com pós-graduação em Administração de Empresas, Raphael construiu sua carreira em empresas de destaque no setor de turismo e aviação. Atuou em agências de viagens online como Booking.com e Hotelinfo, além de ter liderado a área comercial do Submarino Viagens no Brasil.

Nos últimos dez anos, esteve à frente das operações comerciais de companhias aéreas internacionais. Agora, assume a liderança da Iberia e da British Airways no mercado brasileiro, trazendo sua visão estratégica e profundo conhecimento da indústria. Com a chegada de Raphael de Lucca e a ampliação das operações, a Iberia reforça sua aposta no Brasil, ampliando a conectividade entre o país e a Europa e fortalecendo sua posição como uma das principais companhias aéreas na região.

Brasil: prioridade estratégica para a Iberia

‌



O Brasil é hoje um dos mercados mais estratégicos da Iberia na América Latina. Em 2025, a companhia oferecerá mais de 590 mil assentos no país, um aumento de 27% em relação a 2024, consolidando a maior oferta da sua história no mercado brasileiro.

Esse crescimento inclui a inauguração de duas novas rotas diretas para o Brasil. A partir de 13 de dezembro de 2025, a Iberia passa a voar para Recife, com três frequências semanais. Já em 19 de janeiro de 2026, será a vez de Fortaleza, também com três frequências semanais. Com isso, a companhia contará com quatro rotas diretas para o Brasil, somando-se às operações já consolidadas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

‌



As novas rotas serão operadas com aeronaves A321XLR, o modelo mais moderno do mercado, que a Iberia foi a primeira companhia aérea do mundo a incorporar à sua frota em novembro de 2024.

Em São Paulo, a Iberia mantém dois voos diários, somando mais de 455 mil assentos em 2025, um crescimento de 37% em relação a 2023. Já no Rio de Janeiro, a oferta será de cerca de 132 mil assentos, com quatro a cinco voos semanais.

‌



