Iberia anuncia renovação de patrocínio à LALIGA na América Latina Extensão do acordo entre organizações espanholas permitirá continuar levando o melhor da cultura, do entretenimento e do esporte do país aos mercados da América Latina Luiz Fara Monteiro 18/08/2025 - 10h53

Iberia faz parte do grupo de companhias aéreas IAG Adam Moreira via Wikimedia Commons

Iberia e LALIGA renovaram seu acordo, pelo qual a companhia aérea seguirá sendo a patrocinadora oficial da competição de futebol nos diversos mercados da América Latina para a nova temporada, que começa nesta sexta-feira, 15 de agosto.

Dessa forma, a Iberia continuará, pelo terceiro ano consecutivo, como aliada da principal competição de futebol da Espanha, e ambas as companhias seguirão levando à América Latina toda a emoção do esporte, além da cultura e do melhor entretenimento com selo espanhol.

Graças a esse patrocínio, serão realizadas diferentes ativações, eventos e produções de conteúdo para que os fãs do futebol espanhol possam continuar aproveitando toda a emoção da LALIGA.

‌



Essa renovação do acordo de patrocínio da LALIGA na América Latina coincide com um novo ano recorde de conectividade entre a região e a Europa, já que a Iberia conta este ano com mais de 5,5 milhões de assentos disponíveis nesse corredor aéreo transatlântico — um aumento de 5% em relação ao ano passado. Além disso, graças aos recentes aumentos de frequência registrados em vários países, a companhia aérea ultrapassará a marca de 350 voos semanais em suas rotas entre a Espanha e os 16 países com os quais mantém conexão.

‌



