Iberia eleva a experiência gourmet a bordo com novos menus sazonais inspirados na culinária mediterrânea Entradas, pratos principais e sobremesas da Classe Executiva são renovados nos voos de curta, média e longa distância Luiz Fara Monteiro 15/07/2025 - 14h32 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h47 )

Novos menus: aérea promete o melhor da culinária mediterrânea Divulgação Iberia

A Iberia aposta neste verão europeu em uma proposta gastronômica renovada, tanto a bordo quanto em suas salas VIP, desenhada para oferecer aos seus clientes uma experiência culinária fresca, sofisticada e representativa do melhor da culinária mediterrânea. Menus sazonais que combinam tradição, inovação e ingredientes da estação.

Nos voos de longa distância, os clientes da Classe Executiva da Iberia poderão desfrutar de novas entradas, como:

Salmão defumado com molho de limão e pimenta, servido com salada de endívias, tomate-cereja e endro.

Burrata com sobrasada de tomate, pimentão vermelho e abóbora temperada, servida com tapenade e focaccia de alecrim.

Presa ibérica marinada em molho de melão, acompanhada de tomates secos e amêndoas tostadas, entre outros pratos.

Como pratos principais, foram incorporadas novas opções, entre elas:

Filé mignon grelhado, servido com molho de pimenta-verde, gratinado de batatas, brócolis salteado e pimentões de piquillo.

Merluza assada sobre um guisado de batatas com açafrão, acompanhada de couve-cale salteada.

Massa caseira recheada com queijo de cabra, ao molho de pimentões de piquillo e aromatizada com tomilho fresco.

Para finalizar, a Iberia também renova as sobremesas, todas caseiras, com uma variedade que inclui:

‌



Pavlova com frutas frescas da estação e creme de mascarpone.

Sorvete artesanal de arroz-doce servido com crocante de biscoito e telha de arroz trufado.

Torta de chocolate com trufa.

Nos voos de curta e média distância, os clientes da Classe Executiva da Iberia também podem degustar novos pratos como:

Tartar de tomate e pimentão piquillo marinado com pepino, servido com creme de abacate e jalapeño.

Camarões salteados com um toque suave de alho, acompanhados de arroz negro e abobrinhas assadas.

Gastrobar de Verão

‌



O cardápio do Gastrobar da Iberia também foi renovado com propostas mais leves e saborosas para os meses de verão europeu, entre elas:

Bagel de pastrami

Salada Caprese

Nova lasanha quente.

Produtos doces como cookie de avelã com cappuccino gelado ou pipoca caramelizada.

Serviço Pre-Order

‌



O serviço Pre-Order, que permite aos clientes da Iberia selecionar antecipadamente o menu que desejam desfrutar a bordo, inclui agora novas receitas frescas. Entre os produtos disponíveis estão:

Mezzelune de ricota e espinafre

Salada grega com queijo feta

Pack de celebração para ocasiões especiais: torta mousse de baunilha e limão acompanhada de uma garrafa de cava.

Os clientes também podem reservar antecipadamente o prato vencedor do prêmio On Board Hospitality Awards: arroz cremoso com lula e camarão.

Salas Premium Lounge

A Iberia também renovou a proposta gastronômica em suas Premium Lounge no Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, adaptando a oferta às preferências sazonais dos clientes.

Foram incorporadas sopas frias como salmorejo e vichyssoise, ideais para enfrentar o calor do verão europeu. As saladas foram reformuladas com receitas mais frescas e equilibradas, e frutas da estação como melão, melancia, damasco e pêssego foram adicionadas.

Além disso, novos petiscos frios e quentes foram incluídos, como wraps, guiozas e tequeños, combinando sabores internacionais com uma apresentação moderna.

A oferta de café foi atualizada com a incorporação da marca Illy, reconhecida mundialmente por sua qualidade. A experiência gastronômica se completa com uma nova carta de sorvetes, pensada especificamente para os meses do verão europeu.

