ICEYE fornecerá dados de satélite SAR para a OTAN no âmbito da Iniciativa de Vigilância Persistente do Espaço da Aliança Iniciativa visa aumentar o compartilhamento de inteligência baseada no espaço dentro da Aliança Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/06/2025 - 17h43 (Atualizado em 24/06/2025 - 17h43 )

ICEYE: dados de satélite SAR para a OTAN Divulgação ICEYE

A ICEYE, líder global em operações de satélite de Radar de Abertura Sintética (SAR) para Observação da Terra, anunciou hoje que fornecerá dados de satélite para o Comando de Operações Aliadas da OTAN (ACO) como um elemento chave da Iniciativa de Vigilância Persistente do Espaço da Aliança (APSS).

A Iniciativa APSS é um projeto multinacional e multianual, que visa aumentar o compartilhamento de inteligência baseada no espaço dentro da Aliança, proporcionando uma visão mais abrangente da inteligência interdomínio necessária para embasar decisões políticas e operações militares. Gerida pela Agência de Comunicações e Informações da OTAN (NCIA), a iniciativa vai aprimorar a inteligência geral da OTAN por meio de uma utilização mais eficaz de ativos, tecnologias e dados espaciais, tanto governamentais quanto comerciais, acelerando a coleta, agregação e entrega de dados baseados no espaço.

Por meio dessa colaboração, o ACO poderá acessar as capacidades da ICEYE, o que aprimorará sua capacidade de fornecer avaliações mais rápidas e precisas, baseadas em dados, aos tomadores de decisão. Os dados SAR da ICEYE são coletados 24 horas por dia, em todas as condições climáticas, possibilitando o monitoramento contínuo de locais no mar, em terra e de difícil acesso. O tempo padrão de aquisição das imagens até a entrega dos dados é de 8 horas, com a capacidade de entrega em menos de 1 hora em certas situações.

Esta parceria estabelecida entre o ACO e a ICEYE ampliará o acesso da OTAN a dados valiosos de observação da Terra, por meio da tecnologia de ponta da ICEYE. Em março de 2025, a ICEYE também anunciou que fornecerá dados de satélite para o Centro de Situação da OTAN (SITCEN).

‌



“Estamos muito satisfeitos em fortalecer nossa cooperação com a OTAN e fornecer nossos dados de satélite SAR para a OTAN como parte da iniciativa APSS. Nossos satélites comprovadamente fornecem inteligência acionável para aumentar a conscientização situacional e apoiar a tomada de decisões rápidas para a OTAN e seus países aliados”, disse Pekka Laurila, CSO e Co-Fundador da ICEYE.

A ICEYE possui e opera a maior constelação de satélites SAR do mundo, oferecendo acesso global ilimitado e a maior frequência de revisitas no mercado. Os satélites SAR da ICEYE oferecem resolução de 25 cm no solo, permitindo a detecção precisa de objetos e conscientização situacional em todas as condições climáticas e de iluminação. Até hoje, a ICEYE lançou 48 satélites SAR em órbita para uso próprio e de seus clientes.

‌



