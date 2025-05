ICEYE inaugura Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Manufatura em Valência, na Espanha O novo centro fortalece o desenvolvimento de tecnologias de defesa e ISR da ICEYE, impulsionando a inovação no setor espacial da Espanha Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/05/2025 - 19h05 (Atualizado em 20/05/2025 - 19h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ICEYE: investimento estratégico Divulgação

A ICEYE, líder global em operações de satélites de Radar de Abertura Sintética (SAR) para Observação da Terra, anunciou hoje a expansão de sua presença global com o lançamento de um novo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Manufatura em Valência, Espanha. O novo centro é o segundo maior polo de P&D da empresa. Ele impulsionará a inovação nas atividades da ICEYE voltadas à pesquisa, desenvolvimento e fabricação de tecnologias e soluções baseadas em SAR e futuros sensores múltiplos para Observação Persistente da Terra. Este investimento estratégico destaca a confiança da ICEYE na força de trabalho qualificada da região de Valência e em seu potencial para contribuir com os esforços globais de inovação e crescimento da empresa por meio do desenvolvimento de tecnologias e soluções feitas na Espanha.

“Como líder em inovação na tecnologia de satélites SAR, estamos entusiasmados em inaugurar nosso moderno Centro de P&D e Manufatura em Valência. Com este investimento significativo na Espanha, estamos fortalecendo o desenvolvimento e a fabricação de nossas tecnologias de observação da Terra à medida que expandimos nossa presença global. Nossa tecnologia SAR tem se mostrado crucial para setores como defesa e inteligência, segurança, monitoramento marítimo, seguros e resposta a catástrofes naturais. Continuamos a investir no desenvolvimento e na expansão de nossa constelação líder de satélites SAR, oferecendo missões sob medida para nossos clientes. Também estamos avançando com nossa plataforma de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (ISR) e sistemas relacionados para nossos clientes do setor de defesa”, disse Rafal Modrzewski, CEO e cofundador da ICEYE.

“ICEYE é uma empresa que fez da inovação e da excelência sua razão de ser em um setor estratégico para todos, o espacial. O compromisso do governo espanhol com este setor torna a Espanha um país atrativo para o desenvolvimento e crescimento de empresas da indústria ‘NewSpace’, em um município como Paterna, no qual o talento e a atividade empresarial vibrante prosperam,” afirmou Teresa Riesgo, Secretária-Geral de Inovação do Ministério da Ciência, Inovação e Universidades.

‌



Segundo Sari Rautio, Embaixadora da Finlândia na Espanha, “tanto a Espanha quanto a Finlândia estão comprometidas com o desenvolvimento de tecnologias espaciais e soluções de uso dual para promover nossa segurança e competitividade. Esta nova planta da ICEYE em Paterna, Valência, destaca a importância que atribuímos à inovação e ao investimento voltado para alcançar a autonomia estratégica europeia em tecnologias-chave.”

Carlos Mazón, Presidente do Governo Regional da Comunidade Valenciana, afirmou que “este centro de produção e montagem de componentes de microssatélites da ICEYE contribui para fortalecer a Comunidade Valenciana como um polo-chave para a indústria aeroespacial e apoia um ecossistema de alta tecnologia que gera empregos de qualidade”.

‌



Para Mazón, a contribuição de empresas como a ICEYE, que possui a maior constelação de satélites SAR do mundo, é dupla: “Por um lado, possibilita a resposta a emergências, e por outro, facilita o planejamento do desenvolvimento urbano, estimula o desenho de infraestruturas e iniciativas de desenvolvimento sustentável e proteção ambiental”.

Com sua presença em Valência, a ICEYE contribuirá diretamente para a comunidade local, para a economia espanhola em geral e para os setores nacionais de defesa e indústria espacial, criando empregos altamente qualificados e promovendo conhecimentos tecnológicos avançados. A ICEYE também pretende colaborar com instituições acadêmicas locais, como a Universitat Politècnica de València (UPV). Além disso, ao desenvolver e construir soluções tecnológicas soberanas na Espanha — e graças ao seu acesso rápido e flexível ao espaço — a ICEYE trabalhará com o Governo da Espanha para ajudar a fortalecer seus interesses em segurança nacional e inteligência de defesa.

‌



“Valência foi escolhida para nosso Centro de P&D e Manufatura devido à sua força de trabalho altamente qualificada, ao ecossistema ‘New Space’ nascente e promissor da região, à infraestrutura voltada à inovação e tecnologia, e à eficiência operacional da área. Esperamos expandir nossa equipe em Valência para mais de 100 funcionários nos próximos três anos. Estamos ativamente buscando ampliar nossa equipe global de engenheiros, cientistas e inovadores com profissionais qualificados em Valência para contribuir com tecnologias espaciais de ponta e causar um impacto real na segurança e resiliência globais”, disse Gonzalo Garcia-Muñoz, CEO da ICEYE Espanha e Vice-Presidente Global de Operações da ICEYE.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.