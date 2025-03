ICEYE lança quatro novos satélites e apresenta seu novo satélite de Geração 4 Satélite Geração 4 traz recursos de imagem exclusivos para detecção e classificação aprimoradas de alvos, atendendo à necessidade de tecnologia baseada no espaço nos mercados globais de defesa e ISR Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/03/2025 - 17h03 (Atualizado em 17/03/2025 - 17h03 ) twitter

Satélite Geração 4: recursos exclusivos de geração de imagens para detecção e classificação de alvos Divulgação ICEYE

A ICEYE, líder global em imagens de satélite de radar de abertura sintética (SAR) para observação da Terra com alta fidelidade, monitoramento persistente e soluções para catástrofes naturais, lançou com sucesso quatro novos satélites com resolução de 25 cm, fortalecendo a constelação de satélites SAR da empresa, a maior do mundo. Entre os satélites estava o satélite Geração 4 da ICEYE (“Gen4”), marcando outro salto na rápida inovação da companhia em tecnologia SAR. Esses satélites ampliarão a liderança da ICEYE na geração de imagens para as aplicações mais desafiadoras em resposta a catástrofes naturais e segurança nacional.

Os satélites foram integrados por meio da Exolaunch e decolaram com sucesso em 15 de março de 2025, a bordo da missão Transporter-13 rideshare com a SpaceX da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, EUA. Cada espaçonave estabeleceu comunicação e as operações de comissionamento de rotina estão em andamento.

O satélite Gen4 da ICEYE oferece a melhor qualidade de imagem SAR disponível e marca um avanço significativo na tecnologia de satélite SAR e no setor. Esse avanço tecnológico inovador baseia-se no patrimônio espacial da ICEYE e dobra o tamanho da antena SAR e a potência SAR irradiada. Isso permite que os satélites Gen4 mais do que dobrem a área de geração de imagens, variando de 150 km a 400 km de largura de faixa. As imagens contêm uma densidade de informações 30% maior. As melhorias também incluem controle avançado de órbita para geração de imagens de alvos e maior capacidade de geração de imagens para áreas congestionadas em uma única passagem de satélite.

A nova geração capacitará os clientes com maior consciência situacional, recursos de tomada de decisão mais rápidos e melhores resultados de missão. A detecção e a classificação de embarcações, veículos ou aeronaves serão muito mais fáceis, o que é fundamental em ambientes exigentes para defesa e inteligência. A ICEYE divulgará mais detalhes sobre o conjunto completo de aprimoramentos tecnológicos da Geração 4 e aplicativos para clientes nas próximas semanas.

“Com o lançamento do satélite Geração 4, a ICEYE continua a liderar a inovação no setor de satélites SAR. Como nosso objetivo é ser o principal fornecedor de infraestrutura crítica para inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR) para nações aliadas, nosso desenvolvimento de SAR atende à crescente demanda por tecnologia baseada no espaço nos mercados globais de defesa”, disse Rafal Modrzewski, CEO e cofundador da ICEYE.

Com o lançamento deste sábado, dia 15, a ICEYE completou o lançamento de 48 satélites SAR em órbita para a empresa e seus clientes desde 2018, e planeja lançar mais de 20 novos satélites anualmente em 2025, 2026 e além. O primeiro lançamento do ano da ICEYE, em janeiro de 2025, implantou quatro novos satélites com sucesso.

Sobre a ICEYE

A ICEYE oferece recursos inigualáveis de monitoramento persistente para detectar e responder a mudanças em qualquer local da Terra, com mais rapidez e precisão do que nunca.

Possuindo a maior constelação de satélites de radar de abertura sintética (SAR) do mundo, a ICEYE fornece percepções objetivas e quase em tempo real, garantindo que os clientes tenham acesso inigualável a dados acionáveis, dia ou noite, mesmo em condições ambientais desafiadoras. Como parceira confiável de governos e indústrias comerciais, a ICEYE fornece inteligência em setores como defesa e inteligência, seguros, resposta e recuperação de catástrofes naturais, segurança, monitoramento marítimo e finanças, possibilitando a tomada de decisões que contribuem para a resiliência da comunidade e o desenvolvimento sustentável.

A ICEYE opera internacionalmente com escritórios na Finlândia, Polônia, Espanha, Reino Unido, Austrália, Japão, Emirados Árabes Unidos, Grécia e EUA. Temos mais de 700 funcionários, inspirados pela visão compartilhada de melhorar a vida na Terra ao nos tornarmos a fonte global da realidade em Observação da Terra.

