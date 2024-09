Incêndio atinge área rural vizinha ao Centro de Manutenção da LATAM Companhia aérea informa que o fogo não atingiu a estrutura da empresa em São Carlos (SP) e que ninguém ficou ferido Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/09/2024 - 18h09 (Atualizado em 11/09/2024 - 18h21 ) ‌



Centro de Manutenção da LATAM: incêndio em área vizinha Reprodução

O Centro de Manutenção da LATAM - MRO, sigla para Maintenance, Repair and Overhaul - foi atingido por uma densa fumaça na manhã desta quarta-feira (11), causada por um incêndio em uma área rural próxima, na cidade de São Carlos, em São Paulo.

As causas do fogo não foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros. O Brasil registrou 156 mil focos de incêndio entre janeiro e setembro deste ano. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A fumaça das queimadas provoca a aparência de céu nublado. A mudança desse aspecto depende da ocorrência regular de chuvas diárias, que não estão previstas no momento. A combinação da falta de chuva com temperaturas próximas aos 40 graus contribui para o alto risco de incêndios em diversas regiões. No Parque Florestal Cantareira, na Grande São Paulo, a Defesa Civil monitora pelo menos nove focos em matas no estado.

A companhia emitiu um comunicado em que destacou a atuação da Brigada de Incêndio e do Corpo de Bombeiros, além de destacar que ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

Leia a nota:

‌



A LATAM informa que foi identificado um incêndio nas áreas rurais vizinhas ao MRO (centro de manutenção) da LATAM em São Carlos, na manhã desta quinta-feira, 11 de setembro. O fogo está sendo controlado pelo Corpo de Bombeiros e pela Brigada de Incêndio da LATAM e não atingiu a estrutura da companhia. Não houve feridos.