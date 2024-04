Indra moderniza sistema de controle de aeronaves do Aeroporto de Paris para otimizar operação durante os Jogos Olímpicos Administração do espaço aéreo francês escolheu o InNOVA, sistema de controle e orientação de movimentos de superfície da Indra, para minimizar atrasos no Aeroporto Paris-CDG

A Indra, uma das principais empresas globais de tecnologia e consultoria, acaba de conquistar um contrato estratégico junto à Direção de Serviços de Navegação Aérea (DSNA), responsável pela administração do espaço aéreo francês. A companhia está modernizando o Sistema de Orientação e Controle de Movimento de Superfície de Aeronaves (A-SMGCS) do Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle (Paris-CDG), a fim de garantir operações mais confiáveis e minimizar a ocorrência de atrasos e cancelamentos de voos.

A modernização ocorre às vésperas dos Jogos Olímpicos de 2024, enquanto a capital francesa prepara sua infraestrutura para sediar o evento. A DSNA utiliza sistemas de vigilância terrestre fornecidos pela Indra desde 1997 e, em meados do último mês de março, aprovou o teste de aceitação para as instalações da primeira fase de modernização do A-SMGCS. Até o fim do projeto, a DSNA passará a contar com um sistema de última geração, apto para adotar as mais avançadas funcionalidades de segurança, conforme estipulado pelo Regulamento do Projeto Comum 1 da União Europeia, que rege a gestão do tráfego aéreo na região.

De acordo com Laurent Giger, chefe do departamento de controle de tráfego aéreo (ATC) do Paris-CDG, vinculado à DSNA, a capacidade atual do aeroporto permite a chegada de 73 voos e a saída de outros 76, a cada hora. “Se formos obrigados a utilizar um sistema alternativo, só poderemos acomodar 30 chegadas por hora, o que certamente resultaria em cancelamentos. Porém com a modernização do A-SMGCS, podemos atender até 48 voos, o que pode gerar atrasos, mas não cancelamentos”, explica.

O Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle é um dos poucos no mundo em que três aviões podem decolar ou pousar simultaneamente. Entre os mais movimentados do mundo, o aeroporto recebeu 67 milhões de passageiros só ao longo do ano de 2023. Por conta da complexidade de sua infraestrutura, que inclui quatro pistas paralelas, quatro torres de controle e 36 posições de controle operacional, é necessário que os controladores de tráfego aéreo da DSNA tenham uma visão, ao mesmo tempo, abrangente e precisa das operações de superfície.

Atualmente, alguns dos maiores aeroportos do mundo operam com sistemas de orientação e controle de movimentos de superfície da Indra, o chamado sistema InNOVA. O InNOVA coleta todas as informações sobre movimentos de aeronaves e veículos equipados com radares de vigilância de movimento terrestre (SMR), multilateração (MLAT), entre outros sensores. A tecnologia de rastreamento da Indra analisa e processa os dados, refina a informação e apresenta-a aos operadores, filtrando apenas o que é essencial.

O processo de eliminação de “ruídos” indesejados reduz complicações decorrentes da identificação de alvos falsos, contribuindo para o aumento da eficiência operacional e da consciência situacional dos controladores e, em última análise, para a melhoria da segurança dos aeroportos mais movimentados. Com a modernização do A-SMGCS, controladores da DSNA serão beneficiados pela tecnologia de última geração da Indra, que incorpora rastreamento, identificação e classificação avançados de objetos e alvos relevantes.

Indra no Brasil

Presente no Brasil desde 1996, a Indra é uma das principais companhias de tecnologia e consultoria do país. Conta com mais de 7 mil profissionais, escritórios distribuídos nos principais estados brasileiros e quatro Centros de Produção. A companhia faz parte de alguns dos projetos mais inovadores para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil nos setores de Transporte & Defesa e de Tecnologia da Informação (TI), os quais estão agrupados em sua filial Minsait.

Sobre a Indra

A Indra é uma das principais companhias globais de tecnologia e consultoria, líder mundial em engenharia tecnológica para os mercados aeroespacial, defesa e mobilidade, e em transformação digital e tecnologias da informação na Espanha e América Latina, por meio de sua filial Minsait. Seu modelo de negócio está baseado em uma oferta integral de produtos próprios, com um enfoque end-to-end, de alto valor e com um elevado componente de inovação, que a tornam o parceiro tecnológico para a digitalização e para as operações-chave de seus clientes em todo o mundo. A sustentabilidade faz parte de sua estratégia e de sua cultura, para responder aos desafios sociais e ambientais presentes e futuros. No fechamento do exercício de 2022, a Indra teve receitas de 3.851 milhões de euros, quase 57.000 profissionais, presença local em 46 países e operações comerciais em mais de 140 países.