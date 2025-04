Inovação em voo: EDGE apresenta tecnologias aéreas autônomas para autoridades brasileiras de defesa e segurança Empresa ANAVIA apresenta desempenho em voo do helicóptero não tripulado HT-100, em zona de testes no Rio de Janeiro, Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/04/2025 - 15h22 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h22 ) twitter

EDGE: grupo global de tecnologia avançada, Divulgação

A EDGE realizou uma demonstração das capacidades do helicóptero não tripulado HT-100, desenvolvido pela ANAVIA, no campo de testes do Centro de Atividades do Exército, na Restinga da Marambaia, Rio de Janeiro.

O objetivo do evento foi apresentar a versatilidade e precisão do HT-100 na entrega rápida de informações táticas para inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR), em tempo real, com alto desempenho e confiabilidade. O HT-100 é desenvolvido e fabricado pela ANAVIA, empresa do grupo EDGE com sede na Suíça, especializada em sistemas aéreos não tripulados.

O modelo representa a excelência da engenharia europeia aplicada à tecnologia de decolagem e pouso vertical (VTOL). A demonstração evidenciou o preparo técnico do helicóptero, que atingiu um tempo de prontidão de apenas 15 minutos – desde a ativação do sistema até a decolagem – e executou um perfil de voo complexo, incluindo voo estacionário, deslocamentos em baixa velocidade e baixa altitude, manobras em figura de oito e órbitas circulares.

Também foram destacadas as capacidades de voo visual (VLOS) e além da linha de visada (BVLOS), e também o mapeamento em tempo real, que amplia a consciência situacional dos operadores.

Participação de autoridades e potenciais parceiros

A demonstração contou com a presença de representantes das Forças Armadas do Brasil, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria de Estado de Segurança Pública do RJ, Polícia Federal, Polícia Civil do RJ, Grupo Especial de Fronteira do Mato Grosso, Petrobras e empresas privadas de diferentes setores, incluindo segurança especializada, siderurgia, agropecuária e fornecimento de energia elétrica.

Segundo Tiago Silva, CEO da EDGE América Latina, “para as demandas de defesa e segurança pública na América Latina, o HT-100 é uma solução estratégica que atende aos desafios específicos da região. Esta demonstração aproximou potenciais parceiros que podem se beneficiar do uso da tecnologia em missões críticas”.

Versatilidade operacional e tecnologia de ponta

Projetado como alternativa de rápida implantação aos helicópteros tripulados, o HT-100 é um equipamento resistente, preparado para operar em terrenos diversos, dia e noite, e sob condições climáticas adversas. Possui capacidade de carga útil de até 60 kg, e autonomia de voo de até 6 horas, com eficiência energética e baixa vibração, graças ao sistema de rotores interligados e à turbina industrial de alto desempenho.

Jon Andri Jörg, CEO da ANAVIA, destaca que a solução estabelece um novo padrão no segmento. “Com o HT-100, estamos estabelecendo um novo padrão na aviação rotativa não tripulada. Nosso compromisso é entregar uma plataforma confiável, precisa e eficaz mesmo nos ambientes mais exigentes. Esta demonstração no Brasil reforça nossa missão de levar a inovação europeia para o mercado global, por meio da força internacional do grupo EDGE”, enfatiza Jörg.

