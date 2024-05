Instituto GOL e CUFA promovem campanha para ajudar famílias afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul Parceiros unem forças para arrecadar alimentos não perecíveis, roupas e itens de higiene básica, que podem ser entregues em diversos pontos de coleta

Instituto GOL e CUFA: ajuda para famílias no Rio Grande do Sul (Vinicius Magalhaes)

O Instituto GOL, braço gestor de inclusão social e desenvolvimento socioeconômico da GOL Linhas Aéreas, e a CUFA (Central Única das Favelas) se uniram em campanha para ajudar famílias afetadas pelas fortes chuvas que acometem o Rio Grande do Sul.

O objetivo é arrecadar roupas, roupas de cama e banho, itens de higiene pessoal e utensílios domésticos destinados às vítimas das chuvas que perderam suas casas ou estão em situação de vulnerabilidade.

A GOLLOG, unidade de soluções logísticas da GOL, é responsável por receber as doações da CUFA e da população em geral que quiser doar, e transportar aos aeroportos mais próximos das cidades atingidas assim que for possível.

As embalagens podem ser de papelão ou saco plástico resistente, reforçados com fitas adesivas. Caso contenham vidro, devem ser indicadas externamente com a palavra “frágil”. Em caso de líquidos, como xampu, o reforço deve ser intensificado para evitar vazamentos, e é necessário apontar a posição de carregamento (setas para cima). Não são aceitos artigos classificados como perigosos, a exemplo de aerossóis e líquidos inflamáveis. O peso limite por embalagem é de 40 kg.

Aos interessados em prestar colaboração às vítimas das chuvas no sul do País, basta levar as doações devidamente embaladas até o posto de coleta de uma unidade GOLLOG mais próxima. Veja a lista completa de endereços das lojas de coleta aqui (muitas delas funcionam nos aeroportos onde a GOL mantém operações).

