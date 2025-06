Isenção de visto chinês para brasileiros: Buscas por voos cresce 68% Metabuscador Kayak levantou o preço médio dos voos de ida e volta, em classe econômica, que os brasileiros devem encontrar para viagens a partir de 1º de junho, em torno de R$10.300 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/06/2025 - 14h32 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h32 ) twitter

Xangai, na China: isenção de visto para o Brasil Divulgação Kayak

Assim como fez o Japão em 2023, agora a China vai facilitar a entrada de turistas no país ao isentar a necessidade de visto para cinco países sul-americanos: Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai**. A medida passa a valer do dia 1º de junho e dura pelo menos até maio de 2026, com tempo de permanência máximo de até 30 dias. E parece que os brasileiros interessados em atravessar o mundo para conhecer a cultura chinesa, já estão animados com a notícia.

O KAYAK, principal buscador de viagens do mundo, identificou o aumento de 68% nas buscas por voos ao comparar pesquisas feitas 12 dias antes do anúncio, que foi feito em 15 de maio pelo Ministério das Relações Exteriores da China, com pesquisas feitas 12 dias depois do anúncio, para viajar de 1º de junho a 31 de dezembro do Brasil para a China.

Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil, fala sobre as vantagens para o turismo desse fortalecimento de laços entre as nações: “Essas mudanças representam uma excelente oportunidade para os brasileiros explorarem destinos ricos em cultura, história e belezas naturais. E uma notícia animadora que nossos dados trazem é a queda de 8% no preço médio dos voos após o anúncio da isenção do visto, caindo de R$11.245 para R$10.302, para viagens de junho a dezembro deste ano”.

4 motivos selecionados pelo KAYAK para colocar a China na lista de desejos:

‌



Pequim, capital da China, ostenta seis Patrimônios Mundiais da Humanidade da UNESCO. O mais famoso deles é a Cidade Proibida, o maior palácio do mundo;

Para quem está em busca de experiências históricas e paisagens impressionantes, a Grande Muralha da China é parada obrigatória. Com mais de 21 mil quilômetros de extensão, a muralha atravessa montanhas e vales, oferecendo trechos restaurados próximos a Pequim, como Badaling e Mutianyu, que são ideais para turistas de todas as idades.

Os templos de Xangai representam muito bem a história e a importância do budismo na China. Visitar o Templo Jing’an e o Templo Jade Buddha é uma ótima maneira de se conectar com esse lado cultural da cidade;

Guangzhou é a terceira maior cidade da China, depois de Xangai e Pequim, e abriga a estrutura mais alta da China, a Torre de Cantão. Dela é possível desfrutar de uma vista inesquecível do Rio das Pérolas e da cidade.

O especialista em viagens do KAYAK ressalta que não é um destino barato, então o planejamento com bastante antecedência, apoiado por ferramentas gratuitas que ajudam o viajante a tomar decisões, faz toda a diferença. “Uma delas é o Melhor Momento Para Viajar do KAYAK. Basta inserir a cidade pretendida e a ferramenta irá sugerir a melhor época do ano para viajar, levando em consideração o clima, menor preço e popularidade”.

Vedovato também recomenda ativar o Alerta de Preços no site ou app do KAYAK para receber notificações da variação nos preços e, dessa forma, fazer as reservas quando estiverem mais em conta.

‌



Metodologia

O levantamento foi realizado no dia 28 de maio de 2025, na base de dados do KAYAK.com.br, considerando buscas de 15/05/2025 a 26/05/2025 por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do Brasil, para todos os aeroportos da China, para datas de viagem entre 01/06/2025 e 31/12/2025. Buscas de 03/05/2025 a 14/05/2025 foram usadas para comparação antes e depois do anúncio. Os preços são uma média e podem variar com o tempo. A economia não é garantida.

‌



SOBRE O KAYAK

KAYAK, parte da BOOKING HOLDINGS Inc. (NASDAQ: BKNG), é o principal metabuscador de viagens do mundo. Com bilhões de buscas nas plataformas, empresa promete ajudar pessoas a encontrarem seus voos, hospedagens, aluguel de carros e pacotes de férias perfeitos.

