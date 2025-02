Jatinho Gulfstream G550 passa a compor a frota da Prime You Companhia passa a operar a nova aeronave no sistema de propriedade compartilhada Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/01/2025 - 18h13 (Atualizado em 31/01/2025 - 18h13 ) twitter

Gulfstream G550, jato executivo de ultralongo alcance Rinaldo Lima

A Prime You – maior empresa da América do Sul de compartilhamento de aviões, helicópteros, embarcações, imóveis e carros esportivos - acaba de ampliar seu portfólio com a adição do Gulfstream G550, jato executivo de ultralongo alcance, que proporciona conexões diretas entre cidades de diversos continentes. O investimento na aeronave e na preparação de sua operação foi superior a US$ 26 milhões.

A incorporação do G550 ao portfólio da Prime You está alinhada à expansão do braço de aviação da empresa, a Prime Aviation, e também ao objetivo de oferecer ao mercado nacional um leque diversificado de ativos que atendam aos vários perfis e necessidades dos clientes. Em 2024, a Prime You anunciou a aquisição de outra aeronave da família Gulfstream, o G700, e neste ano torna-se a primeira empresa a operar esse modelo de aeronave no Brasil. Com isso, o investimento da Prime You na área de aviação, em 2024, superou a marca de US$ 110 milhões.

“A chegada do Gulfstream G550 atende uma demanda do próprio mercado por aeronaves com capacidade de realizar voos sem escalas para outros continentes”, conta Marcus Matta, CEO e fundador da Prime You. Ele destaca ainda que as aeronaves executivas, incluindo as de longo alcance, têm despertado cada vez mais o interesse do mercado e dos usuários, em especial por conta das mudanças nas malhas aéreas e da necessidade de deslocamento com maior privacidade e segurança, demandas que se acentuaram nos últimos anos.

Matta acrescenta ainda que as facilidades do modelo de negócios da Prime You também vêm atraindo o interesse pela aquisição de aeronaves desse porte. “Nossos clientes investem apenas um terço do valor que seria despendido se o ativo fosse adquirido na propriedade exclusiva, e ainda valorizam muito os serviços de gestão do bem realizados por nós. São fatores que têm elevado a demanda por este perfil de aeronaves na aviação executiva.”

‌



“O G550 representa mais um avanço da Prime You em aeronaves de longo alcance no modelo de propriedade compartilhada”, ressalta Rodolfo Costa, diretor de aviação da Prime You. “Esta aeronave é reconhecida por seu desempenho, eficiência operacional e excelente autonomia de voo, além de oferecer aos usuários um ambiente interno confortável, elegante e sofisticado”, completa Costa.

O Gulfstream G550, marcou a história da Gulfstream com quase 600 unidades produzidas e destaca-se por sua notável autonomia de voo, alcançando 6.750 milhas náuticas, sendo ideal para realizar viagens entre diversos destinos sem escalas, permitindo conectar de forma direta, cidades como São Paulo e San Francisco, nos Estados Unidos; São Paulo e diversas capitais da Europa ocidental, como Londres e Frankfurt.

‌



Modelo compartilhado

No sistema de operação da Prime You, o G550 é compartilhado por até três cotistas, que investem apenas em uma fração do valor que seria despendido ao adquirem o bem. O cotista tem o direito de utilizar o jato pelo menos 110 dias por ano, desfrutando o máximo de cada viagem. Além do valor da cota, o cotista tem uma taxa mensal para cobrir os custos fixos, e outra por hora voada, para despesas com combustível, lubrificante e provisão de manutenção.

‌



Responsável pela gestão completa dos ativos de seus cotistas, a Prime You desenvolve serviços que incluem hangaragem, administração do bem, contratação de tripulação, alocação de equipe técnica especializada, manutenção completa da aeronave junto à fabricante e coordenação de reservas, além de garantir a transparência na gestão de custos variáveis, entre outros benefícios que são muito valorizados hoje pelos clientes por sua conveniência, tirando do proprietário a necessidade de fazer a administração da aeronave.

A Prime Aviation é um dos pilares de negócios da Prime You que tem apresentado uma forte expansão. Para dar suporte ao crescimento da área, a empresa prepara-se para trazer ao mercado novas aeronaves ao longo dos próximos anos.

Conheça o G550

Considerado um jato executivo de ultralongo alcance, o Gulfstream G550 alcança 6.750 milhas náuticas (12.500 km) em regime de cruzeiro a Mach 0,80 — podendo chegar a uma velocidade máxima de Mach 0,885. Com capacidade para acomodar 14 passageiros e até quatro tripulantes, suas áreas internas incluem galley dianteira customizada, ampla cabine, toilette dianteiro e traseiro, possibilidade de montagem de cama para até sete pessoas, além de compartimento de bagagem de 6,4 metros cúbicos.

Projetado para ter o máximo de conforto, eficiência e segurança, o G550 oferece tecnologia de ponta, um avançado sistema de aviônicos que garante operações seguras e eficientes.

A cabine é equipada com o avançado Gulfstream Cabin Management System (CMS), um sistema altamente integrado que permite o controle de áudio, vídeo, iluminação e temperatura de forma intuitiva e personalizada, além de dispor de internet a bordo. O conforto se estende aos assentos em couro e detalhes metálicos, criando um ambiente refinado. A aeronave possui 29,38 metros de comprimento, 28,5 metros envergadura, e 7,86 metros de altura.

Sobre a Prime You

Fundada em outubro de 2008, por Marcus Matta, a Prime You atua no segmento de propriedade compartilhada de aviões, helicópteros, embarcações, imóveis e carros esportivos. A empresa também opera na gestão dos ativos para aqueles que desejam profissionalizar a administração do seu bem, e, também, no segmento de táxi aéreo. Possui duas bases operacionais, uma no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo e outra no Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro um escritório central em Alphaville, além de operações em Angra dos Reis e Paraty (RJ), e no Guarujá (SP).

