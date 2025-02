Jatinho que Neymar chegou ao Brasil voa a até 1.110 km/h Gulfstream G700, que pode custar próximo de 480 milhões de reais (US$ 81 milhões), é um dos mais velozes do mundo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/01/2025 - 17h47 (Atualizado em 31/01/2025 - 19h34 ) twitter

Gulfstream G700, o jatinho de Neymar Jr Gulfstream

Uma das características mais destacadas por comentaristas e atletas sobre Neymar em campo é a rapidez com que ele raciocina na hora de dar um drible, ou de partir acelerado com a bola, em direção ao gol. A lista de zagueiros que o craque já deixou pra trás é infinita.

Se a velocidade é algo importante para Neymar Jr, o jato do atleta não poderia deixar essa qualidade para trás. O Gulfstream G700, que pode custar próximo de 480 milhões de reais (US$ 81 milhões), é um dos mais velozes do mundo. Ele pode alcançar fácil a velocidade de Mach 0.90, isto é, incríveis 1.110 km/h. O desempenho - melhor do que o esperado nos testes - estabeleceu um novo recorde de velocidade e superando seu alcance previsto.

O G700 teve a fuselagem aumentada em pouco mais de três metros em relação ao antecessor, o G650. A capacidade máxima é de 19 passageiros, para uma autonomia de 13.900 quilômetros, ou, 7.500 milhas náuticas.

O G700 tem 3 metros a mais no comprimento em relação ao seu antecessor, G650 Gulfstream

Dependendo da configuração, o jatinho conta com a opção de incluir um lounge para passageiros, uma suíte master com chuveiro, bem como locais para entretenimento ou para realizar reuniões.

Como novidade no mercado, o avião apresenta a primeira “ultra galley” da indústria, completa com mais de 10 pés de espaço no balcão. Ela também tem uma área dedicada para a tripulação, uma área de conferência e jantar para seis pessoas e uma cabine com um guarda-roupa de altura total.

Os acabamentos mostrados em uma das configurações traz piso de pedra natural na cozinha e nos banheiros, bancadas de quartzo e vários outros recursos personalizados.

Capacidade máxima para 19 pessoas Stephanie Lipscomb

Vice-presidente sênior de vendas mundiais da Gulfstream, Scott Neal ressalta que os compradores podem optar pelo controle elétrico das funções de reclinação das poltronas, apoio para os pés e rastreamento, bem como recursos de aquecimento e massagem.

Há poucos limites para a personalização dos assentos, de uma versão “esportiva” a um ajuste pessoal ao cliente, juntamente com o ajuste fino do estofamento e outras características.

Outra novidade do G700 é uma borda lateral maior, 7 polegadas mais larga do que no G500/G600, com mais espaço para itens pessoais. Os controles de iluminação, temperatura, áudio/visual e persianas estão localizados em cada assento, bem como nas unidades de serviço de passageiros no teto.

“A interface passageiro/cabine é provavelmente a melhor que já projetamos”, disse Neal. Todos os controles da cabine também estão disponíveis no aplicativo de controle de cabine da Gulfstream, disponível nas versões iOS e Android. As portas de carregamento USB-A e -C estão disponíveis na borda lateral e na parte externa de cada assento.

