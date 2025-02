Jato civil quebra barreira do som durante voo de teste histórico sobre o deserto de Mojave Aeronave XB-1, fabricada pela Boom Supersonic, decolou do Mojave Air and Space Port e atingiu 1.206 km/h Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/01/2025 - 22h19 (Atualizado em 28/01/2025 - 22h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

XB-1, da Boom: primeiro voo supersônico bem-sucedido da aeronave de demonstração Divulgação Boom

Um jato civil quebrou a barreira do som pela primeira vez nesta terça-feira, durante um voo de teste histórico sobre o Deserto de Mojave.

A aeronave XB-1, fabricada pela Boom Supersonic, foi pilotada por Tristan “Geppetto” Brandenburg. O avião, apelidado de “Baby Boom”, decolou do Mojave Air and Space Port e atingiu uma altitude de 35.290 pés antes de acelerar para Mach 1.122, disse a empresa. Essa velocidade é equivalente a 750 milhas por hora, cerca de 1.206 km/h.

“Foi um privilégio e um destaque da minha carreira fazer parte da equipe que atingiu esse marco”, disse Brandenburg.

XB-1 no solo do Porto Aéreo e Espacial de Mojave Divulgação Boom

Esta é a primeira vez que um jato desenvolvido de forma independente quebra a barreira do som, disse a Boom Supersonic, e o avião é o “primeiro jato supersônico feito na América”. A barreira do som foi quebrada pela primeira vez em 1947, quando o piloto da Força Aérea Chuck Yeager voou com uma aeronave experimental movida a foguete pelo Deserto de Mojave.

‌



Historicamente, as aeronaves supersônicas têm sido o trabalho de estados-nação, desenvolvidas por militares e governos. O voo supersônico do XB-1 marca a primeira vez que um jato desenvolvido de forma independente quebrou a barreira do som.

“O voo supersônico do XB-1 demonstra que a tecnologia para voos supersônicos de passageiros chegou”, disse o fundador e CEO da Boom, Blake Scholl

‌



Antes do voo de hoje que quebrou a barreira do som, o XB-1 passou por 11 voos de teste. A aeronave inclui recursos como um sistema de realidade aumentada para facilitar a decolagem e o pouso e tem um nariz longo que facilita a visualização da pista pelos pilotos durante esses estágios. A aerodinâmica do jato é baseada em milhares de simulações, disse a empresa, criando um design que, segundo ela, “combina operação segura e estável na decolagem e no pouso com eficiência em velocidades supersônicas”. O jato também é feito quase inteiramente de materiais compostos de fibra de carbono, que criam uma “estrutura forte e leve”.

A empresa concentrará sua atenção no Overture, um avião supersônico que, em última análise, “trará os benefícios do voo supersônico para todos”, disse o fundador e CEO da Boom Supersonic, Blake Scholl, em uma declaração. O jato XB-1 será a base para o Overture e muitos recursos presentes no jato também serão incorporados ao avião supersônico. O avião também usará o sistema de propulsão personalizado da Boom Supersonic, Symphony, para funcionar com “combustível de aviação até 100% sustentável”.

‌



Tecnologias comprovadas pelo programa de testes do XB-1 que também serão aplicadas ao Overture incluem:

Sistema de visão de realidade aumentada: O XB-1 e o Overture têm um nariz longo e um ângulo de ataque alto para decolagem e pouso, o que torna difícil para os pilotos verem a pista à sua frente. Ambas as aeronaves alavancam um sistema de visão de realidade aumentada para permitir excelente visibilidade da pista — sem o peso e a complexidade de um nariz móvel como o do Concorde.

O XB-1 e o Overture têm um nariz longo e um ângulo de ataque alto para decolagem e pouso, o que torna difícil para os pilotos verem a pista à sua frente. Ambas as aeronaves alavancam um sistema de visão de realidade aumentada para permitir excelente visibilidade da pista — sem o peso e a complexidade de um nariz móvel como o do Concorde. Aerodinâmica otimizada digitalmente: engenheiros usaram simulações de dinâmica de fluidos computacional (CFD) para explorar milhares de designs para o XB-1. O resultado é um design otimizado que combina operação segura e estável na decolagem e no pouso com eficiência em velocidades supersônicas. O CFD também é usado extensivamente no programa Overture.

engenheiros usaram simulações de dinâmica de fluidos computacional (CFD) para explorar milhares de designs para o XB-1. O resultado é um design otimizado que combina operação segura e estável na decolagem e no pouso com eficiência em velocidades supersônicas. O CFD também é usado extensivamente no programa Overture. Compostos de fibra de carbono: Tanto o XB-1 quanto o Overture são quase inteiramente feitos de materiais compostos de fibra de carbono, resultando em um design aerodinâmico sofisticado com uma estrutura forte e leve.

Tanto o XB-1 quanto o Overture são quase inteiramente feitos de materiais compostos de fibra de carbono, resultando em um design aerodinâmico sofisticado com uma estrutura forte e leve. Admissões supersônicas: as admissões do motor do XB-1 reduzem o ar supersônico para velocidades subsônicas, convertendo eficientemente energia cinética em energia de pressão, permitindo que motores a jato convencionais impulsionem o XB-1 desde a decolagem até o voo supersônico. Os aprendizados do desenvolvimento das admissões especializadas do XB-1 estão sendo aplicados ao Overture e seu motor turbofan especialmente desenvolvido, o Symphony.

A empresa disse que a meta para o avião é que ele seja capaz de transportar entre 64 e 80 passageiros a Mach 1,7, ou cerca de 1.295 milhas por hora. Os aviões subsônicos existentes voam entre 550 e 600 milhas por hora, de acordo com a empresa de fretamento Bitlux.

Cerca de 130 aviões Overture foram pré-encomendados, disse a empresa. Companhias aéreas, incluindo American Airlines, United Airlines e Japan Airlines fizeram pré-encomendas. A empresa terminou de construir uma “superfábrica” ​​na Carolina do Norte em 2024 e, eventualmente, produzirá 66 aviões por ano.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.