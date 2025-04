Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil, lidera ranking de reputação do transporte aéreo no país Executivo subiu 23 posições em relação ao levantamento anterior no ranking Merco Líderes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/04/2025 - 10h56 (Atualizado em 17/04/2025 - 10h56 ) twitter

O CEO da LATAM Brasil, Jerome Cadier, está na liderança do setor de Transporte Aéreo na 11ª edição do ranking Merco Líderes, que revela os executivos com melhor reputação no país em 2024. No ranking geral, Cadier conquistou o 52º lugar, um grande avanço de 23 posições em relação ao ano anterior, como reflexo de sua atuação vocal frente ao setor aéreo no Brasil.

Em segundo lugar está Frederico Curado, membro do Conselho da LATAM (além de outros Boards). Para Jerome Cadier, mais que um resultado individual, esse é um reconhecimento de todo o trabalho de recuperação da companhia aérea após o período da pandemia, conquistando resultados econômico-financeiros nunca antes alcançados.

“Em 2024 fechamos o melhor ano da história da LATAM. Temos o melhor índice de saúde organizacional e engajamento dos colaboradores, o melhor nível de satisfação dos clientes e a melhor margem operacional e geração de caixa - e menor dívida - desde a criação da LATAM”, avalia o CEO da LATAM Brasil.

Nos últimos dois anos, o executivo também alcançou outros reconhecimentos importantes do mercado, sendo eleito o CEO Comunicador de 2023, pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), e foi o primeiro executivo do setor de aviação do Brasil a entrar na seleta lista de Top Voices no LinkedIn. Formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), com MBA em Marketing e Finanças pela Kellogg School of Management da Northwestern University, Jerome Cadier é o CEO da LATAM Airlines Brasil desde maio de 2017. Atuando na empresa desde 2013, antes foi Vice-Presidente-sênior de Marketing do Grupo, sendo responsável pelas áreas de comunicação e branding, programa de fidelidade, experiência de viagem, business intelligence e digital para todo o Grupo LATAM.

O ranking Merco Líderes Brasil 2024 é o resultado de uma análise completa de entrevistas realizadas com 565 diretores, 52 Diretores de Comunicação e formadores de opinião, 65 jornalistas de negócios, 65 analistas financeiros e 72 professores de economia e negócios.

O QUE É O MONITOR EMPRESARIAL DE REPUTAÇÃO CORPORATIVA

Merco (Monitor Empresarial de Reputação Corporativa) é o monitor corporativo de referência na América Latina que avalia a reputação das empresas desde 2000. É um instrumento de avaliação reputacional lançado em 2000, baseado numa metodologia multistakeholder composta por seis avaliações e mais de vinte fontes de informação. É o primeiro monitor auditado no mundo, em que o acompanhamento e a verificação do seu processo de produção e resultados passam por uma revisão independente da KPMG, de acordo com a norma ISAE 3000, que publica um parecer em cada edição. Todos os critérios de ponderação são públicos e, à semelhança dos resultados de cada edição.

