JetSMART anuncia a frota mais jovem da América do Sul pelo terceiro ano Desde 2019, a companhia aérea triplicou o tamanho da frota de aeronaves A320 e A321 Luiz Fara Monteiro 26/02/2025 - 17h39

A frota mais jovem da América do Sul

A ch-aviation reconheceu, pelo terceiro ano e segundo consecutivo, a JetSMART como a companhia com a frota de aeronaves mais jovem da América do Sul, com idade média de 3,19 anos. O reconhecimento foi divulgado nesta quarta-feira (26) junto dos demais resultados do “World’s Younger Aircraft Fleet Award 2025”, uma premiação cedida pela empresa de inteligência global especializada no setor aéreo.

A JetSMART reafirmou sua expansão na América do Sul, com uma frota de 44 aeronaves, todas novas de fábrica. Atualmente, a companhia opera voos domésticos no Chile, Argentina, Peru e Colômbia, além de mais de 80 rotas na região, incluindo Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai, com mais de 35,6 milhões de passageiros atendidos.

O ranking, que determina quais companhias aéreas operam atualmente as frotas de aeronaves mais jovens, mantém um banco de dados global com mais de 4.800 operadores ativos, mais de 77.000 aeronaves e 2.900 proprietários de aeronaves.

Globalmente, a Starlux Airlines (Ásia) lidera a lista com idade média de 2,04 anos, enquanto na América do Sul, a JetSMART lidera o ranking, consolidando-se como a companhia aérea com a frota mais jovem e de crescimento mais rápido da região.

“É uma grande honra receber novamente esse reconhecimento da ch-aviation, confirmando que a JetSMART opera a frota mais moderna de toda a América do Sul. Isso nos permite ter custos mais baixos, maior eficiência e menores emissões de CO₂, alinhados com a essência do nosso modelo ULCC SMART”, afirmou Estuardo Ortiz, fundador e CEO da JetSMART.

“Graças a isso, podemos oferecer preços mais baixos e já ser a maior companhia aérea de baixo custo da região. Alcançamos essa liderança sendo os que mais cresceram nos últimos anos, triplicando nossa operação e atendendo a mais de 35 milhões de passageiros. Obrigado aos nossos passageiros pela confiança e a todos os ‘Rockstars’ da JetSMART por tornar isso possível", concluiu o executivo.

