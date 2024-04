JetSMART lança conexões de São Paulo e Florianópolis para Lima

Alto contraste

jetSMART: conexões de São Paulo e Florianópolis para Lima

A JetSMART Airlines anunciou duas novas conexões internacionais partindo do Brasil. A partir desta segunda-feira (25) a companhia aérea ligará São Paulo e Florianópolis a Lima, no Peru. O voo que parte de São Paulo, Aeroporto de Guarulhos (GRU), para Lima tem escala em Santiago do Chile, enquanto os viajantes catarinenses têm viagem para o Peru com conexão em Buenos Aires, no aeroporto de Ezeiza.

Com vistas à expansão para o mercado brasileiro, a JetSMART continua investindo em rotas para países da América do Sul onde já opera voos. Com essas conexões para Lima, os viajantes brasileiros podem conhecer a capital peruana e cidades próximas com as operações da companhia aérea de ultrabaixo custo no país vizinho.

"Este é mais um passo importante em nossos planos de expansão na América do Sul, oferecendo voos acessíveis e de baixo custo para cada vez mais passageiros. Estamos conectando duas cidades muito importantes do Brasil com a capital do Peru, Lima, ampliando as possibilidades de turismo e viagens corporativas", afirma Verónica Marambio Álvarez, Gerente Comercial de Mercados Internacionais da JetSMART.

Atualmente, a JetSMART tem 7 voos diretos do Brasil: três rotas do Rio de Janeiro para as cidades de Santiago do Chile, Buenos Aires e Montevidéu. Duas rotas da cidade de Florianópolis para as cidades de Santiago e Buenos Aires e, por fim, voos das cidades de São Paulo e Foz do Iguaçu para Santiago.

A empresa com sede no Chile planeja atingir a marca de 100 aeronaves até 2028. Recentemente, a JetSMART comemorou a chegada de duas novas unidades da Airbus, elevando o número total de aeronaves para 35, tornando-se a companhia aérea com a mais nova frota de aeronaves de toda a América do Sul.

Sobre a JetSMART

Fundada em 2016, a JetSMART Airlines é a mais nova e maior companhia aérea de ultrabaixo custo da América do Sul, com operações domésticas no Chile, Argentina, Peru e Colômbia, mais de 70 rotas em toda a região com serviços para Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai, que tem transportou mais de 25 milhões de passageiros na região.

A JetSMART possui uma frota completamente nova de Airbus A320 e A321. Além disso, possui dois prêmios SKYTRAX como melhor companhia aérea de baixo custo em 2021 e 2023, dois anos consecutivos em primeiro lugar no Prêmio Nacional de Satisfação do Cliente no Chile na categoria Companhia Aérea concedido pela organização sem fins lucrativos Procalidad, e é reconhecida com o Airline Strategy Awards 2023, que premia a excelência na execução da estratégia nos últimos 12 meses e demonstra sucesso após este período. Junto com isso, a ch Aviation reconheceu a JetSMART como a companhia aérea com a frota de aeronaves mais jovem da América do Sul e a quinta mais nova do mundo, com idade média de suas aeronaves de 2,91 anos, no “Prêmio ch-aviation World's Youngest Aircraft Fleet”.

Os clientes JetSMART se beneficiam de uma extensa rede de rotas ponto a ponto, incluindo diversas rotas SMART, conectando cidades secundárias em voos diretos na região e oferecendo tarifas ultrabaixas. A JetSMART é liderada por uma equipe de trabalho de alto nível, múltiplas nacionalidades e muitos anos de experiência no mercado aéreo nacional e global. @vuelajetsmart / www.jetsmart.com.

A JetSMART faz parte do portfólio de companhias aéreas do fundo norte-americano Indigo Partners, bem como da Frontier nos EUA, da WizzAir na Europa, da Volaris no México e da Cebu Pacific na Ásia.

Sobre a Indigo Partners

A Indigo Partners é uma empresa de private equity focada em aquisições e investimentos estratégicos no setor aéreo e setores relacionados. A Indigo combina habilidades de gestão com experiência de investimento de sucesso. A empresa, que pretende reagir rapidamente às oportunidades, foi fundada por Bill Frankie, que possui vasta experiência em diversos setores. A Indigo Partners está sediada em Phoenix, Arizona, Estados Unidos.