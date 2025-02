JetSMART reduz uso de combustível em 2% por voo com Digital Winglets Aérea é a primeira na América Latina a adotar esta tecnologia desenvolvida em colaboração com a NASA e licenciada pela APiJET Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/01/2025 - 16h54 (Atualizado em 28/01/2025 - 16h54 ) twitter

Airbus A320 da JetSMART Divulgação

No âmbito do Dia Internacional para a Redução das Emissões de CO2, a companhia aérea sul-americana de ultrabaixo custo, JetSMART, e a empresa de tecnologia de software de aviação, APiJET, anunciaram a primeira implementação comercial de Digital Winglets na América Latina.

O Digital Winglets é uma solução de otimização de rotas de voo (FPO) que se baseia no Traffic Aware Strategic Aircrew Requests (TASAR), uma tecnologia desenvolvida pela NASA e licenciada pela APiJET, juntamente com algoritmos próprios, tecnologias de mapeamento, bem como dados de status ao vivo, para permitir que a JetSMART tome decisões informadas, específicas para cada rota, de otimização de voos para economizar combustível, melhorar a pontualidade dos voos e reduzir as emissões de carbono, gerando maiores taxas de eficiência e produtividade.

“O Digital Winglets está configurado para analisar as características únicas das aeronaves em condições reais de voo para gerar recomendações de rotas de voo individuais. Usando essas recomendações, a JetSMART pode optar pela aprovação do Controle de Tráfego Aéreo para rotas alternativas, sejam elas verticais, laterais ou uma combinação de ambas”, disse Rob Green, CEO da APiJET.

‌



“Na JetSMART, estamos na vanguarda da inovação tecnológica da aviação mundial, em busca da máxima eficiência e mínima pegada de carbono. Inovação é parte fundamental do nosso modelo SMART, e estou muito contente em sermos pioneiros no uso do Digital Winglets, que reduzirá o consumo de combustível e as emissões usando inteligência artificial e, juntamente com a ApiJet, seguiremos nossa missão de oferecer os preços mais baixos aos nossos clientes por sermos a companhia aérea mais eficiente”, disse Estuardo Ortiz, CEO da JetSMART.

“A profundidade técnica e agilidade da equipe da JetSMART são um testemunho da cultura de inovação da companhia aérea. Acreditamos que a otimização da trajetória de voo com o Digital Winglets é apenas o começo da nossa colaboração com a JetSMART”, acrescentou Green.

‌



Os testes do Digital Winglets começaram no outono e já estão implantados e gerando recomendações em tempo real que os despachantes e pilotos da JetSMART avaliam para aprovação pelo controle de tráfego aéreo.Sobre a JetSMART

A JetSMART Airlines é a maior e mais rápida companhia aérea de ultrabaixo custo (ULCC) da América do Sul, comprometida em oferecer tarifas acessíveis e expandir a conectividade aérea na região.

‌



Desde sua fundação em 2016, a JetSMART transformou a indústria da aviação, operando atualmente mais de 80 rotas domésticas e internacionais no Chile, Argentina, Peru, Colômbia, Brasil, Uruguai, Paraguai e Equador.

Sua frota de 44 aeronaves Airbus A320 e A321, uma das mais jovens e modernas da região, sustenta sua capacidade operacional e eficiência.

O modelo de negócios da JetSMART é construído com base na eficiência radical de baixo custo, permitindo que milhões de passageiros acessem viagens aéreas pela primeira vez, conectando cidades secundárias e reduzindo significativamente as tarifas em todos os mercados em que entra.

Com o apoio de investidores de classe mundial, como a Indigo Partners e a American Airlines, a JetSMART está posicionada como líder no mercado de baixo custo e pretende operar mais de 100 aeronaves até 2028, conectando comunidades e criando novas oportunidades para os viajantes sul-americanos.

A JetSMART foi repetidamente reconhecida por sua excelência operacional, recebendo o prêmio SKYTRAX de Melhor Companhia Aérea de Baixo Custo na América do Sul em 2021 e 2023. Além disso, sua parceria com a American Airlines e o acúmulo de milhas por meio do programa de fidelidade AAdvantage expandem ainda mais sua rede e fortalecem sua proposta de valor para os passageiros.

Para mais informações, visite www.jetsmart.com

Sobre a APiJET

Com sede em Seattle, WA, a APiJET é a empresa de software de aviação por trás do Digital Winglets, a solução de otimização de trajetória de voo que fornece rotas® de voo alternativas e sem conflitos em tempo real. O Digital Winglets analisa continuamente a telemetria de voo, incluindo desempenho da aeronave, vento, espaço aéreo restrito, clima convectivo, turbulência e tráfego conflitante, e recomenda mudanças de rota vertical e lateral sem conflitos em tempo real. Os Digital Winglets reduzem o consumo de combustível e o tempo de voo, acelerando as metas de sustentabilidade.

