JetSMART reforça sua presença no Brasil com a inauguração do voo direto entre Recife e Buenos Aires Décimo voo da JetSMART no Brasil, a nova conexão entre o Nordeste e a capital argentina promete fortalecer o intercâmbio de turismo, comércio e cultura regional Luiz Fara Monteiro 01/07/2025 - 18h27

Aérea oferece código promocional de desconto Divulgação jetSMART

A JetSMART, eleita a melhor companhia aérea ultra low cost da América do Sul segundo o Skytrax 2025 (**), inicia hoje a operação de sua nova rota internacional no Nordeste do Brasil, com voos diretos entre Recife e Buenos Aires, com chegada no Aeroporto de Ezeiza, o maior e mais completo da capital argentina. Este é o décimo voo da JetSMART no Brasil e simboliza a ampliação das opções de conectividade entre os dois países, com foco em tarifas acessíveis e operação eficiente.

O voo inaugural foi celebrado com uma cerimônia especial no Aeroporto Internacional do Recife, que reuniu representantes da companhia aérea e do aeroporto, autoridades do turismo e locais, imprensa e convidados. A ocasião simboliza um importante avanço na integração aérea entre os dois países e reforça o papel do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre como um importante hub internacional da região.

A décima rota da JetSMART no Brasil atende a uma demanda crescente de viajantes rumo à Argentina, atraídos pela proximidade, riqueza cultural, gastronomia e vida noturna. Esta conexão direta a partir de Recife facilitará não apenas viagens de lazer, mas também oportunidades de negócios e eventos, fortalecendo os laços econômicos e turísticos entre o Nordeste brasileiro e a capital argentina.

“Recife e a ampla oferta turística ao seu redor formam um dos destinos mais consolidados e preferidos pelos argentinos. Por sua vez, Buenos Aires, como uma das principais capitais do Cone Sul, é visitada todos os anos por milhares de brasileiros. Reforçar a conexão direta com o Nordeste representa uma contribuição significativa para o intercâmbio turístico e cultural entre as duas cidades”, afirmou Verónica Marambio Álvarez, Gerente Comercial de Mercados Internacionais & Desenvolvimento Regional da JetSMART.

‌



“Em 2025, esta já é a terceira rota que inauguramos no Brasil, reafirmando nosso compromisso com uma oferta aérea econômica, direta e eficiente para os sul-americanos. Estamos muito felizes por continuar expandindo nossa presença no Brasil e por oferecer aos pernambucanos a possibilidade de voar com a melhor low cost da América do Sul”, concluiu.

“Com esse novo voo, a JetSMART mais uma vez se posiciona como uma importante aliada na ampliação da nossa conectividade com um mercado estratégico para o turismo internacional no Brasil. Os argentinos lideram entre os estrangeiros que mais visitaram nosso país. Somente até maio deste ano, mais de dois milhões de hermanos estiveram aqui. A Embratur vem atuando para fortalecer a conectividade, e mais turistas internacionais significam mais dinheiro circulando na economia de forma democrática, gerando emprego e renda para a população e desenvolvendo o mercado turístico”, declarou Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

‌



“A chegada do novo voo da JetSMART é mais um marco para consolidar Pernambuco como um dos destinos internacionais mais atrativos do Brasil. Com mais turistas argentinos desembarcando aqui, ampliamos a visibilidade do estado e impulsionamos toda a cadeia do turismo — da hotelaria à gastronomia, do artesanato às experiências culturais. Essa nova conexão é fruto de um trabalho contínuo para fortalecer nossa malha aérea e oferecer cada vez mais rotas que conectem o mundo ao melhor que Pernambuco tem a oferecer!”, comemora Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

“É um prazer para a Aena estar ao lado da JetSMART no lançamento desta nova rota para um dos mercados emissores mais importantes para Pernambuco. A iniciativa soma-se aos nossos investimentos em infraestrutura, fortalecidos por indicadores sólidos, como a liderança do Aeroporto Internacional do Recife em pontualidade e gestão de segurança no Brasil. É com essa combinação de conectividade, conforto e eficiência operacional que queremos elevar ainda mais a experiência dos passageiros e atrair novos viajantes”, destaca Joaquín Rodríguez, diretor-geral da Aena no Brasil.

‌



A nova rota começa com 4 frequências semanais (às terças, quartas, sextas e domingos) e é operada com aeronaves Airbus A320, modernas e sustentáveis, equipadas para oferecer conforto com custos reduzidos.

É possível adquirir passagens promocionais com o código “1ERVOO” e obter até 30% de desconto nesta rota (*). Os bilhetes estão disponíveis no site www.JetSMART.com ou por meio de agências de viagem.

No Brasil, a JetSMART opera voos diretos a partir de cinco cidades:

Rio de Janeiro : Santiago, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba e Montevidéu

: Santiago, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba e Montevidéu Florianópolis : Buenos Aires e Santiago

: Buenos Aires e Santiago São Paulo : Santiago

: Santiago Foz do Iguaçu : Santiago

: Santiago Recife: Buenos Aires (rota recém-inaugurada)

Além disso, a companhia aérea — que atualmente conta com uma malha de mais de 80 rotas na América do Sul — oferece conexões convenientes para outros destinos de grande interesse para o público brasileiro, principalmente na Argentina e no Chile, bem como rotas internacionais para Paraguai, Peru e Colômbia.

Com uma frota de 49 aeronaves Airbus A320 e A321, a JetSMART é a companhia aérea ultra low cost com a maior frota da América do Sul. Foi reconhecida com três prêmios SKYTRAX como melhor low cost da América do Sul em 2021, 2023 e, mais recentemente, em 2025. Também foi reconhecida pela terceira vez como a companhia com a frota mais nova da América do Sul pela ch-aviation.

As informações sobre a promoção são de responsabilidade da jetSMART.

