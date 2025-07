João Gabriel Ribeiro retorna à Azul como novo gerente sênior de E-commerce, Performance e CRM O publicitário traz passagens pela GM e Renner e assume missão de ampliar personalização, valor e rentabilidade via dados Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/07/2025 - 18h41 (Atualizado em 30/07/2025 - 18h41 ) twitter

Publicitário retorna á Azul Divulgação Azul

A Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e destinos atendidos, anunciou a volta do publicitário João Gabriel Ribeiro como gerente sênior de E-commerce, Performance e CRM, posição em que terá o desafio de integrar as estratégias de relacionamento da companhia aérea com foco em personalização, aumento de receita e geração de valor por Cliente.

João passou pela Azul em 2018, liderando as frentes de CRM e marketing voltadas ao programa de fidelidade. Com a expansão da unidade de negócios da Azul Viagens, assumiu também a estratégia de relacionamento com Clientes da operadora. Durante a pandemia, passou a estruturar toda a área de CRM da Azul, ampliando o escopo de atuação para todas as frentes de negócio da companhia, do programa de fidelidade ao planejamento de malha. A área de CRM e Performance está vinculada ao vice-presidente de Negócios e Comercial, Daniel Bicudo, juntamente com as áreas Comercial, Azul Viagens, Azul Fidelidade, Receitas Auxiliares, Canais Digitais e Azul Cargo.

“A Azul evoluiu muito nos últimos anos em tecnologia, estrutura e cultura de dados. Volto em um momento em que temos ferramentas mais robustas, canais integrados e uma oportunidade clara de tornar o relacionamento com o Cliente ainda mais relevante, personalizado e rentável”, afirma João Gabriel. “É uma alegria voltar para casa e reencontrar um time que tem paixão por servir e inovação no DNA.”

Com mais de 10 anos de experiência no setor, João atuou em empresas como Magalu, Santander, Multiplus, Renner e General Motors, onde liderou o CRM e o programa de fidelidade da Chevrolet para a América do Sul. É publicitário formado pela Anhembi Morumbi, com especializações em Controladoria de Marketing (FIA) e Gestão de Negócios (Fundação Dom Cabral).

O executivo também destaca que a natureza aspiracional do setor aéreo permite estratégias ricas em dados e segmentação. “Temos um Cliente que planeja, sonha e se envolve emocionalmente com a próxima viagem. Isso abre espaço para construir jornadas mais inteligentes, que aumentem o valor para ele, ao mesmo tempo, para o negócio”, completou.

Colaboração: Gabriel Rizzini Monteiro

