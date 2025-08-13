Justiça canadense decide que aérea ucraniana deve indenizar famílias de vítimas do voo derrubado no Irã O avião foi abatido por 2 mísseis iranianos em 8 de janeiro de 2020. Todas as 176 pessoas a bordo morreram Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/08/2025 - 07h51 (Atualizado em 13/08/2025 - 07h51 ) twitter

Aérea ucraniana deve indenizar vítimas de acidente, decide corte de Ontário BrunoA380 via Wikimedia Commons

A mais alta corte de Ontário, no Canadá, confirmou uma decisão que considerou a Ukraine International Airlines legalmente responsável por pagar indenização integral às famílias das vítimas que morreram na queda do voo PS752. Em 8 de janeiro de 2020, o avião foi abatido por dois mísseis iranianos poucos minutos após decolar de Teerã, matando todas as 176 pessoas a bordo.

A maioria dos passageiros tinha como destino o Canadá, incluindo 55 cidadãos canadenses e 30 residentes permanentes, enquanto muitos outros tinham conexões com o país.

De acordo com a Convenção de Montreal, uma lei internacional que rege as viagens aéreas, as companhias aéreas são responsáveis por danos comprovados de até US$ 180.000. As companhias aéreas também são responsáveis por reivindicações acima desse valor, a menos que possam provar que o incidente não ocorreu por negligência própria.

No ano passado, um tribunal de Ontário concluiu que a Ukraine International Airlines foi negligente porque não realizou uma avaliação de risco adequada para o voo que saiu de Teerã.

‌



O tribunal concluiu que a decisão significava que a companhia aérea não poderia limitar o valor da indenização fornecida às famílias.

O Tribunal de Apelações de Ontário rejeitou o recurso da companhia aérea em uma decisão divulgada na segunda-feira.

‌



Joe Fiorante, advogado que representa algumas das famílias no caso, chamou a decisão de “um resultado importante” para aqueles que perderam entes queridos no incidente.

“A decisão do Tribunal de Apelação traz uma pequena medida de justiça para as famílias”, disse Fiorante em um comunicado à imprensa.

‌



Famílias chamaram a decisão de “histórica”

Uma declaração conjunta dos advogados Paul Miller e Jamie Thornback, que também representam famílias no caso, chamou a decisão de “uma decisão histórica”.

“Em um momento de conflitos intensos ao redor do mundo, a decisão envia uma mensagem clara às companhias aéreas internacionais de que o espaço aéreo aberto não pode ser considerado um espaço aéreo seguro”, disseram eles em um comunicado à imprensa.

“As companhias aéreas devem ter extrema cautela e diligência ao operar em ou perto de uma zona de conflito.”

