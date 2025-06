Kit de combate a incêndio do Airbus A400M conclui campanha de testes na França Testes foram conduzidos pelo Centro de Testes e Pesquisas da Entente-Valabre para avaliar equipamentos de combate a incêndios florestais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/06/2025 - 09h19 (Atualizado em 26/06/2025 - 09h19 ) twitter

Airbus A400M: campanha de testes bem-sucedida na França Divulgação Airbus

A Airbus Defence and Space anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de uma série de testes e demonstrações de seu kit de demonstração de combate a incêndios A400M em Nîmes-Garons, França.

O objetivo desta campanha de testes foi realizar uma avaliação independente da eficácia do kit de combate a incêndios A400M . Os testes foram conduzidos pelo Centro de Testes e Pesquisas da Entente-Valabre (CEREN), uma instituição pública francesa autorizada e aprovada pelo Ministério do Interior para avaliar equipamentos de combate a incêndios florestais, treinar pessoal na França e no exterior e ser uma autoridade internacional na área.

A campanha de testes, que ocorreu no final de abril de 2025, envolveu a execução de múltiplos lançamentos do A400M sobre uma seção designada do aeródromo. Esses rigorosos testes, chamados de “cup grid”, permitiram ao CEREN avaliar com precisão as capacidades do sistema, incluindo a distribuição e a concentração precisas do retardante ao atingir o solo. Durante os lançamentos, a aeronave atingiu altitudes inferiores a 30 metros (98 pés) e velocidades em torno de 230 km/h (125 nós).

O kit de combate a incêndio Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) do A400M oferece vantagens operacionais exclusivas, até então indisponíveis no mercado. Seu inovador design roll-on/roll-off não requer modificações permanentes na aeronave, permitindo que qualquer A400M da frota seja rapidamente convertido para missões de combate a incêndios em um prazo muito curto. O sistema, alojado no porão de carga, pode descarregar até 20.000 litros de água ou retardante por gravidade através da rampa traseira, com tanques capazes de serem reabastecidos em menos de 10 minutos usando bombas terrestres padrão. Além disso, a capacidade inerente do A400M de decolar e pousar em pistas curtas e não pavimentadas aumenta significativamente sua flexibilidade, permitindo operações a partir de uma ampla gama de bases aéreas e aeródromos mais próximos de zonas de incêndio. Seu design também oferece alta manobrabilidade e potencial para operações diurnas e noturnas sob os mais recentes padrões de segurança.

“Após os testes iniciais realizados na Espanha, a conclusão bem-sucedida desses testes em Nîmes representa um passo crucial em nossa ambição de moldar um ecossistema de capacidades de combate a incêndios. A versatilidade excepcional do A400M, combinada com a rápida capacidade de implantação deste kit, oferece um recurso revolucionário para complementar as tecnologias e plataformas existentes em terra, no ar e no espaço”, afirmou Jo Müller, Chefe de Sustentabilidade e Comunicações da Airbus Defesa e Espaço.

A Airbus Defence and Space continua a promover uma gama abrangente de soluções de combate aéreo a incêndios que abrangem missões de ataque de fogo indireto e direto, alinhando-se ao seu compromisso com a descarbonização e contribuindo para a luta contra o crescente desafio global dos incêndios florestais.

