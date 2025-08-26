Korean Air faz o maior pedido de jatos Boeing da história da companhia aérea Encomenda de 103 aviões e motores GE ultrapassa o equivalente a R$ 270 bilhões Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/08/2025 - 07h22 (Atualizado em 26/08/2025 - 07h37 ) twitter

Korean Air: pedido de US$ 50 bilhões para comprar mais de 100 aeronaves Boeing ltdccba via Wikimedia Commons

A Korean Air, maior companhia aérea da Coreia do Sul em tamanho da frota e voos internacionais, anunciou um acordo de US$ 50 bilhões - cerca de R$ 270 bilhões - para comprar mais de 100 aeronaves Boeing e vários motores sobressalentes e obter manutenção de motores por 20 anos. A empresa opera em mais de 100 rotas domésticas e internacionais.

O acordo foi formalizado em uma cerimônia de assinatura na segunda-feira em Washington, quando o presidente sul-coreano Lee Jae Myung se encontrou com o presidente americano Donald Trump.

O acordo inclui US$ 36,2 bilhões por 103 aeronaves Boeing de última geração; US$ 690 milhões por 19 motores sobressalentes da GE Aerospace e da CFM International; e US$ 13 bilhões pelo contrato de serviço de manutenção de motores de 20 anos com a GE Aerospace, disse a Korean Air em um comunicado.

“Este acordo é uma escolha estratégica para fortalecer a parceria da Korean Air com a indústria da aviação dos EUA”, afirmou a Korean Air em comunicado. “Este investimento estratégico no mercado americano fortalecerá ainda mais as capacidades operacionais e a competitividade global da companhia aérea, além de promover laços comerciais sólidos que impulsionarão o crescimento sustentado.”

‌



A empresa informou que o pedido de compra de aeronaves inclui 20 Boeing 777-9, 25 Boeing 787-10, 50 Boeing 737-10 e oito cargueiros Boeing 777-8F. A entrega das aeronaves está programada para o final de 2030, de acordo com o comunicado.

A cerimônia de assinatura contou com a presença de Walter Cho, presidente e CEO da Korean Air e do Hanjin Group; Stephanie Pope, presidente e CEO da Boeing Commercial Airplanes; e Russell Stokes, presidente e CEO de Commercial Engines & Services da GE Aerospace, de acordo com o comunicado da Korean Air.

‌



