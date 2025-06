LATAM Airlines Brasil e Delta Air Lines anunciam patrocínio à Confederação Brasileira de Golfe Iniciativa reforça a Joint Venture entre as companhias, que completará três anos em 2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/06/2025 - 16h29 (Atualizado em 30/06/2025 - 16h29 ) twitter

Aéreas apoiarão campeonatos organizados pela CBGolfe entre junho de 2025 e junho de 2026 Divulgação LATAM Brasil

A LATAM Airlines Brasil e a Delta Air Lines são as novas companhias aéreas oficiais da Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe). A iniciativa reforça a Joint Venture de quase três anos entre as duas aéreas, firmada para ampliar a conectividade e melhorar a experiência dos passageiros que viajam para mais de 120 destinos na América do Sul e mais de 200 aeroportos na América do Norte.

Juntas, as companhias apoiarão importantes campeonatos organizados pela CBGolfe entre junho de 2025 e junho de 2026, como o Candy Hannemann AJGA International – PS Junior Championship, o 94º LATAM Campeonato Amateur de Golfe do Brasil, o Campeonato Brasileiro com HCP Masculino e o Campeonato Sul-Brasileiro de Golfe.

“Sempre buscamos oportunidades para destacar nossa parceria com a Delta. Trabalhamos juntos para oferecer a melhor experiência aos passageiros por meio da Joint Venture, mas também atuamos lado a lado em eventos e, agora, no esporte, patrocinando a Confederação Brasileira de Golfe”, afirma Mariana Karrer, head de Marketing da LATAM Brasil.

A JOINT VENTURE LATAM-DELTA

‌



O acordo estratégico entre o grupo LATA e a Delta Air Lines, implementado em outubro de 2022, já resultou em um aumento de 75% na capacidade conjunta das companhias entre América do Sul e América do Norte. Hoje, a parceria lidera o mercado em número de voos nas rotas entre Nova York e América do Sul, e entre Los Angeles e América do Sul.

A aliança permite uma experiência mais fluida para os clientes, que contam com terminais compartilhados em aeroportos como Nova York (JFK), Boston (BOS), Orlando (MCO), São Paulo/Guarulhos, Lima, Bogotá e Santiago. Viajantes elegíveis contam com acesso a 53 Delta Sky Clubs nos Estados Unidos e cinco LATAM Lounges na América do Sul.

‌



Além disso, os programas de fidelidade LATAM Pass e Delta SkyMiles oferecem acúmulo e resgate de pontos/milhas entre as duas companhias, além de benefícios Elite recíprocos, como:

· Isenção da tarifa de seleção de assento nos voos LATAM

‌



· Embarque e check-in prioritários

· Assentos preferenciais

· Franquia adicional de bagagem

· Gestão de bagagem prioritária

