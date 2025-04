LATAM amplia em 11% seus voos domésticos no Brasil a partir de abril Crescimento em relação ao mês anterior reflete 2 mil novos voos mensais criados pela empresa, que acaba de alcançar a marca de 54 aeroportos no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/04/2025 - 16h40 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h40 ) twitter

398 mil novos assentos mensais da LATAM serão injetados no mercado aéreo brasileiro Divulgação

Companhia aérea que mais investe em voos, assentos e serviços aéreos no Brasil, a LATAM ampliará em 11% o seu volume de voos domésticos no Brasil a partir de abril. O crescimento em relação ao mês anterior reflete o total de 2 mil novos voos mensais criados pela empresa, que acaba de alcançar a marca de 54 aeroportos no Brasil. A maior parte dos incrementos está concentrada nos aeroportos de Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza e Goiânia. Além disso, na região Sul, a companhia está inaugurando as rotas Congonhas-Joinville (7 voos por semana) e Guarulhos-Pelotas (até 3 voos por semana).

“Na prática, serão 398 mil novos assentos da LATAM inseridos no mercado aéreo nacional em abril, na comparação com o mês anterior. Somente nos últimos dois anos, criamos 1,8 milhões de novos assentos para os brasileiros, o que reforça ainda mais o nosso compromisso de ampliar a conectividade e o acesso ao avião em um país de dimensões continentais”, afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

Os maiores incrementos da LATAM a partir de abril virão das rotas Brasília-Guarulhos (de 47 para 57 voos por semana), Galeão-Vitória (de 18 para 28 voos por semana), Fortaleza-Guarulhos (de 43 para 52 voos por semana), Guarulhos-Goiânia (de 27 para 35 voos por semana), Congonhas-Fortaleza (de 20 para 27 voos por semana), Florianópolis-Guarulhos (de 35 para 42 voos por semana), Fortaleza-Galeão (de 14 para 21 voos por semana), Fortaleza-Manaus (de 7 para 14 voos por semana), Guarulhos-Salvador (de 40 para 47 voos por semana), além das rotas internacionais Bogotá-Guarulhos (de 7 para 14 voos por semana) e Guarulhos-Lima (de 21 para 28 voos por semana).

O CRESCIMENTO DA LATAM NO BRASIL

Nos últimos dois anos, a frota da LATAM no Brasil cresceu 13%, como resultado do recebimento pela companhia de 26 novas aeronaves direto de fábrica desde janeiro de 2023. Como consequência, a LATAM é atualmente a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no país, com voos para 54 aeroportos em território nacional. Em 2025, a LATAM prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos no Brasil.

Já na operação internacional, a LATAM é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior. Em 2024, inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago. Para 2025, já anunciou que vai começar a operar a rota Fortaleza-Lisboa durante a alta temporada.

O número de funcionários da LATAM no Brasil também cresceu 14% nos últimos dois anos e alcançou a marca de 20,5 mil colaboradores. Em janeiro de 2025, a companhia deu início no país às aulas da primeira turma de 70 bolsistas da Escola LATAM, um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação. Em fevereiro, abriu novo processo seletivo para contratar mais 900 tripulantes no Brasil.

Como consequência dos seus investimentos em pessoas, produto, tecnologia, frota e voos, a LATAM lidera a aviação brasileira doméstica e internacional desde 2021, segundo a Anac. Entre os viajantes corporativos, a LATAM também lidera o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

