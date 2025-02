LATAM amplia em 43% voos do Brasil para 5 destinos internacionais Novas frequências para Barcelona, Madri, Roma, Milão e Orlando estão programadas principalmente para viagens entre julho e outubro de 2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/02/2025 - 17h42 (Atualizado em 19/02/2025 - 17h42 ) twitter

LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A321neo, A320, A320neo e A319 Divulgação

A LATAM vai ampliar voos do país para 5 destinos internacionais: Barcelona, Madri, Roma, Milão e Orlando. As novas frequências para Europa e EUA estão programadas principalmente para viagens entre julho e outubro de 2025. Na comparação com julho de 2024, os incrementos serão de 43% nessas rotas. As passagens aéreas já estão disponíveis em latam.com e demais canais.

BRASIL-EUROPA

A partir de julho, a LATAM vai ampliar São Paulo-Barcelona de 4 para 6 voos semanais. São Paulo-Madri também será ampliada de 11 para 14 voos semanais no mesmo mês. Na Itália, as rotas São Paulo-Roma e São Paulo-Milão serão ampliadas de 5 para 7 voos semanais. Em Portugal, a LATAM vai operar pela primeira vez Fortaleza-Lisboa entre abril e outubro.Todos os voos estão programados para aeronaves Boeing 787-9 com capacidade para 300 passageiros (30 na cabine Premium Business, 57 na Premium Economy e 213 na Economy) ou Boeing 777 com capacidade para 410 passageiros (38 na cabine Premium Business, 50 na Economy+ e 322 na Economy).

BRASIL-ESTADOS UNIDOS

São Paulo/Guarulhos-Orlando será ampliada de 5 para 9 voos semanais em julho. A rota é operada com aeronaves Boeing 787-9 com capacidade para 300 passageiros (30 na cabine Premium Business, 57 na Premium Economy e 213 na Economy) ou Boeing 777 com capacidade para 410 passageiros (38 na cabine Premium Business, 50 na Economy+ e 322 na Economy).

COMPANHIA AÉREA QUE MAIS CONECTA O BRASIL COM O MUNDO

A LATAM é a companhia aérea que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior. Em 2024, inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago. Em 2025, vai inaugurar Fortaleza-Lisboa.

Além disso, como consequência de seus investimentos em produto, tecnologia, frota e novos destinos, a LATAM lidera a aviação brasileira desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), tanto nos voos domésticos quanto nos voos internacionais. Entre os viajantes corporativos, a LATAM também lidera o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp).

