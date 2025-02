LATAM amplia em 9% a sua oferta de assentos domésticos no Brasil em janeiro Crescimento expressivo em relação ao mesmo período de 2024 reflete compromisso em seguir expandindo o acesso à aviação no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/02/2025 - 18h46 (Atualizado em 11/02/2025 - 18h46 ) twitter

LATAM: mais oferta de assentos Divulgação

A LATAM acaba de registrar ampliação de 9,2% na sua oferta de assentos domésticos no Brasil. O crescimento alcançado em janeiro na comparação com o mesmo mês de 2024 reflete o investimento e o compromisso da LATAM com o desenvolvimento sustentável da aviação brasileira, além do bom momento da companhia. Já a demanda doméstica da empresa no Brasil teve crescimento também expressivo de 10,4% no mês.

Globalmente, o grupo LATAM também registrou 9,5% de crescimento na sua oferta total de assentos em janeiro, impulsionado por um incremento de 12% na oferta de assentos internacionais e de 3,3% na oferta de assentos domésticos das suas afiliadas no Chile, Colômbia, Equador e Peru. Já a demanda global de passageiros do grupo LATAM teve crescimento de 8,3% no mês. Ao todo, o grupo LATAM transportou mais de 7,5 milhões de passageiros em janeiro, resultado 5,8% acima do mesmo mês em 2024. Deste total, mais de 3,2 milhões de passageiros foram transportados pela LATAM Brasil.

Os resultados do grupo foram impulsionados também pela retomada de voos internacionais de Porto Alegre para Santiago e Lima, além da inauguração das rotas internacionais de Fortaleza e Recife para Santiago em dezembro.

Na operação cargueira, o grupo LATAM ampliou em 6,4% a sua capacidade no mês com relação a janeiro de 2024.

