Latam amplia número de voos para o Maranhão

O Maranhão se fortalece como um dos principais destinos turísticos do país com o aumento da conectividade aérea. A Latam, em parceria com o Governo Federal e Governo do Estado Maranhão, anunciou a ampliação dos voos para o estado, reforçando o fluxo de turistas e impulsionando a economia local.

O governador Carlos Brandão celebrou a novidade:

“Boas notícias para o turismo! Em parceria com o governo federal e a Latam, anunciamos a ampliação do número de voos que fazem linha para o Maranhão. Serão três voos a mais entre São Luís e Brasília, saindo de sete para dez. O mesmo aumento será feito com destino a Fortaleza. E de 21 para 24 voos a Guarulhos. Vamos em frente!”

Com esse reforço na malha aérea, o Maranhão se prepara para uma agenda cultural intensa, que inclui o Carnaval 2025, um dos maiores do Brasil. A festa se estende desde as prévias, que começam no dia 1º de fevereiro, até o período oficial em março, com expectativa de mais de 4 milhões de foliões. Além disso, o estado se destaca com o tradicional São João do Maranhão, uma das festas juninas mais ricas em cultura, celebrando manifestações como o Bumba Meu Boi.

O Maranhão também atrai turistas pelas suas belezas naturais, como os Lençóis Maranhenses, recentemente reconhecidos como Patrimônio Natural da Humanidade, e o Centro Histórico de São Luís, já consagrado como Patrimônio Cultural da Humanidade. Outros destaques incluem a forte conexão com a cultura reggae – que terá um festival este ano –, e a culinária típica, que encanta visitantes do Brasil e do mundo.

O setor hoteleiro já sente os efeitos desse crescimento.

“Com o aumento da conectividade aérea, os hotéis na orla e no centro já registram 80% de ocupação para o período do carnaval, e a previsão é de um crescimento entre 6% e 8% em relação ao ano passado. Quando se organiza com antecedência, as operadoras em grandes mercados como São Paulo, Belo Horizonte e Brasília conseguem comercializar os pacotes mais cedo, o que aumenta o fluxo de turistas e fortalece a economia do estado.” – Armando Ferreira, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Maranhão (ABIH-MA).

