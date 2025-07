LATAM amplia operação internacional no Brasil e número de voos crescerá 20% até janeiro de 2026 Companhia investe em novas rotas e aumento de frequências do Brasil para América do Sul, Europa e EUA Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/07/2025 - 18h19 (Atualizado em 21/07/2025 - 18h19 ) twitter

LATAM: de 370 para 440 voos diretos internacionais por semana, conectando o país imediatamente a 25 destinos no exterior Gabriel Benevides

A LATAM vai ampliar em cerca de 20% o seu número de voos internacionais operados a partir do Brasil até janeiro de 2026, em comparação com o mesmo mês de 2025. A expansão elevará a oferta da companhia de 370 para 440 voos diretos internacionais por semana, conectando o país imediatamente a 25 destinos no exterior.

A expansão começa a partir de setembro de 2025 e responde à alta demanda por viagens internacionais no último trimestre do ano e no início de 2026. No total, a LATAM lançará cinco novas rotas internacionais regulares no Brasil e reforçará a frequência de outras sete já existentes. As passagens já estão disponíveis em latam.com e demais canais oficiais.

NOVAS ROTAS A PARTIR DE SETEMBRO DE 2025:

Porto Alegre–Buenos Aires/Aeroparque: 3 voos semanais a partir de setembro

São Paulo/Guarulhos–Córdoba: 7 voos semanais a partir do final de outubro

Belém–Bogotá: 4 voos em novembro (operação sazonal para atender à COP30)

Florianópolis–Lima: 3 voos semanais a partir de dezembro

São Paulo/Guarulhos–Rosário: 4 voos semanais a partir do final de dezembro

Florianópolis-Buenos Aires/Ezeiza: voos diários a partir de janeiro

AUMENTO DE FREQUÊNCIAS A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2025:

Fortaleza–Lisboa: ampliada de 1 para 3 voos semanais

São Paulo/Guarulhos–Lisboa: de 9 para 14 voos semanais

Rio de Janeiro/Galeão–Lima: de 7 para 10 voos semanais

São Paulo/Guarulhos–Orlando: de 9 para 14 voos semanais (a partir de dezembro)

Rio de Janeiro/Galeão–Santiago: de 28 para 42 voos semanais (a partir de janeiro de 2026)

Florianópolis–Santiago: de 12 para 23 voos semanais (a partir de janeiro de 2026)

WI-FI EM VOOS INTERNACIONAIS DE LONGA DISTÂNCIA

A partir de 2026, os passageiros da LATAM em voos internacionais também contarão com Wi-Fi a bordo nos aviões de fuselagem larga (Wide Body). O serviço, já disponível em parte da frota para voos de curta e média distância, será expandido para oferecer mais conectividade durante as viagens de longa duração. Mais informações aqui.

A LATAM E O BRASIL EM 2025

A LATAM é a companhia aérea que mais conecta o Brasil ao exterior, com voos próprios – diretos e indiretos – para 90 destinos internacionais. As suas recentes expansões da malha internacional também resultam da parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), focada na promoção do Brasil como destino turístico e no fortalecimento da conectividade aérea com o mundo.

Líder dos mercados doméstico e internacional no Brasil desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a LATAM também é a companhia aérea preferida dos viajantes corporativos, liderando o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) nos últimos dois anos.

